Özel Haber I Fenerbahçe'de Jorge Jesus sesleri! Hücum hasreti son bulacak mı?





Fenerbahçe geçtiğimiz sezon 1.80, 2019-20 sezonunda 1.70, Ali Koç'un ilk sezonu olan 2018-19'da ise 1.29'luk gol ortalamasıyla oynamıştı.

Oysa ki Jorge Jesus'un son 4 sezonuna bakıldığında gol ortalamasının hiç 2'nin altına inmemesi dikkat çekiyor. Bu sezon Portekizli teknik adam ile 15 lig maçına çıkan Benfica 3.06 gibi inanılmaz bir gol ortamaması tutturdu.