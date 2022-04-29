Özel Haber I Fenerbahçe'de Jorge Jesus sesleri! Hücum hasreti son bulacak mı?

Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana geçen 4 sezonda Fenerbahçe'nin gol ortalaması sürekli 2'nin altında kaldı. Sarı-Lacivertliler bu sezon Koç döneminin zirvesini yapsa da 34 maçta 65 gol atıp 1.88 ortalama yakalayabildi.
Fenerbahçe geçtiğimiz sezon 1.80, 2019-20 sezonunda 1.70, Ali Koç'un ilk sezonu olan 2018-19'da ise 1.29'luk gol ortalamasıyla oynamıştı.
Oysa ki Jorge Jesus'un son 4 sezonuna bakıldığında gol ortalamasının hiç 2'nin altına inmemesi dikkat çekiyor. Bu sezon Portekizli teknik adam ile 15 lig maçına çıkan Benfica 3.06 gibi inanılmaz bir gol ortamaması tutturdu.
Jesus geçtiğimiz sezon Benfica'da 2.02, 2019-20'de Flamengo'da 2.44, 2018-19'da ise Al Hilal'de 2.35 gol ortalaması yakaladı. Tecrübeli hoca Fenerbahçe'ye gelirse şampiyonluk hasretine son verir mi bilinmez ama özellikle Kadıköy'de tribünlerin gole doyacağı kesin.