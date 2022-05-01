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    Trabzonspor taraftarına çifte bayram! Ramazan Bayramı arefesinde şampiyonluğa ulaştı

    35. hafta sonunda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Ramazan Bayramı arefesinde şampiyonluğa ulaştı. Taraftarlarına adeta çifte bayram yaşattı.

    Trabzon bayramı

    Trabzon muradına erdi… 35. hafta sonunda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Bordo- Mavililer, Ramazan Bayramı arefesinde taraftarına çifte bayram yaptırdı. Fırtına şampiyonluğu ile taraftarlarını sevince boğdu.



    ABDULLAH AVCI SÖZÜNÜ TUTTU
    Daha önce "Taraftarımıza çifte bayram" yaşatacağız diyen Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, dün kazanılan şampiyonlukla sözünü tuttu. Fırtına'nın şampiyonluk özlemi son buldu.



    YENİ HEDEF ÇİFTE KUPA...
    Ligde mutlu sona ulaşan Trabzonspor, şimdi ise gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi. Kupada yarı finalde olan Fırtına, sezonu çifte kupa ile kapatarak duble yapmayı hedefliyor.



        SABAHA KADAR UYUMADILAR
        Uzun süre sonra gelen şampiyonluğu Trabzonspor taraftarları doyasıya kutladı. Trabzon'da binlerce taraftar kazanılan lig zaferini sabahın ilk ışıklarına kadar büyük bir coşku ile yaşadı. Abdülkadir Ömür, Antalya maçında yaptığı iki asistle karşılaşmaya damga vurdu. Kazanılan şampiyonlukta önemli bir paya sahip oldu.



        KAPTAN GEMİYİ YİNE SIRTLADI!
        Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Antalyaspor maçında 56. dakikada skor 1-1'ken kurtardığı penaltı atışı ile karşılaşmaya adeta damga vurdu. Takımını ayakta tutan isim olan Uğurcan, maç sonu kazanılan şampiyonluk sonrası ise, "Çok onurlu ve gururluyuz. Tarifi olmayan duygular yaşıyoruz" diye konuştu.



        ALTAY MAÇINDA TACINI GİYECEK
        Antalyaspor maçıyla birlikte şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, şampiyonluk kupasını ise mayısın ikinci haftasında Altay ile sahasında oynayacağı maçta kaldıracak. Bordo-Mavililer taraftarının önünde şampiyonluğun coşkusunu Altay maçı ile bir kez daha kutlamış olacak.



            SAHADA KOLBASTI ŞOV
            Trabzonsporlu taraftarlar Antalyaspor maçı sonrası sahaya inerek kolbastı ve horon oynadı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.



            BAŞKAN'DAN TEBRİK MESAJI
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'u tebrik etti. Erdoğan, paylaştığı tebrik mesajında, "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



            HEP BİRLİKTE KAZANDIK!
            Trabzon'un dün ikinci golünü atan Dorukhan, "İyi bir uyum yakaladık. İyi bir takım olduk. Hep birlikte şampiyon olduk. Çok mutluyuz" dedi.

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            Lider Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti!
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