Trabzonspor taraftarına çifte bayram! Ramazan Bayramı arefesinde şampiyonluğa ulaştı





SABAHA KADAR UYUMADILAR

Uzun süre sonra gelen şampiyonluğu Trabzonspor taraftarları doyasıya kutladı. Trabzon'da binlerce taraftar kazanılan lig zaferini sabahın ilk ışıklarına kadar büyük bir coşku ile yaşadı. Abdülkadir Ömür, Antalya maçında yaptığı iki asistle karşılaşmaya damga vurdu. Kazanılan şampiyonlukta önemli bir paya sahip oldu.