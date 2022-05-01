Trabzonspor taraftarına çifte bayram! Ramazan Bayramı arefesinde şampiyonluğa ulaştı

Trabzon muradına erdi… 35. hafta sonunda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Bordo- Mavililer, Ramazan Bayramı arefesinde taraftarına çifte bayram yaptırdı. Fırtına şampiyonluğu ile taraftarlarını sevince boğdu.
ABDULLAH AVCI SÖZÜNÜ TUTTU
Daha önce "Taraftarımıza çifte bayram" yaşatacağız diyen Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, dün kazanılan şampiyonlukla sözünü tuttu. Fırtına'nın şampiyonluk özlemi son buldu.
YENİ HEDEF ÇİFTE KUPA...
Ligde mutlu sona ulaşan Trabzonspor, şimdi ise gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi. Kupada yarı finalde olan Fırtına, sezonu çifte kupa ile kapatarak duble yapmayı hedefliyor.