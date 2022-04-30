Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile babası Sadık Albayrak Trabzonspor'un şampiyonluğuna böyle sevindi

Karşılaşmayı yan yana izleyen baba-oğulun şampiyonlukla birlikte yaşadığı büyük sevinç Trabzonspor'a olan sevgilerini de gözler önüne serdi.

BERAT ALBAYRAK TRABZONSPOR SEVGİSİNİ ANLATMIŞTI

Berat Albayrak Trabzonspor'a olan sevgisini 2019 yılında katıldığı bir programda Trabzonspor'a olan tutkusunu ve neden Trabzonspor taraftarı olduğunu anlatmıştı.

Albayrak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Trabzonsporluyum. Niye Trabzonsporluyum? Memleketin takımı olduğu için. Sadece onun için değil. Her babayla evlat arasındaki ilişkide çok özel konular vardır. Bizim de bunlardan bir tanesi futbol olmuştur. Memleket Trabzon ama Trabzon'da doğmamışsınız. Babam, memleketle bağımızı güçlü kılmak için sporu da işin içine katarak böyle bir duygu aşıladı. Ben açıkçası çok mutluyum. Sadece şahsım özelinde değil, evlatlarım özelinde de... Çünkü orada bir nesil var, aile var, dedeler var, büyük dedeler var, orada bir hikaye var. Dolayısıyla bunu bütünleştirdiği için bizde çok ayrı bir araç oldu, takım."