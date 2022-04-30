Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile babası Sadık Albayrak Trabzonspor'un şampiyonluğuna böyle sevindi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyon oldu.
BERAT ALBAYRAK VE BABASI SADIK ALBAYRAK MAÇI STADYUMDA TAKİP ETTİ
Trabzonspor'un şampiyonluk maçını eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile babası Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak da stadyumdan takip etti.
ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ
Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'ndan oynanan karşılaşmayı yerinde takip eden Berat Albayrak ve Sadık Albayrak'ın şampiyonluk coşkusu kameralara yansıdı.
Karşılaşmayı yan yana izleyen baba-oğulun şampiyonlukla birlikte yaşadığı büyük sevinç Trabzonspor'a olan sevgilerini de gözler önüne serdi.
BERAT ALBAYRAK TRABZONSPOR SEVGİSİNİ ANLATMIŞTI
Berat Albayrak Trabzonspor'a olan sevgisini 2019 yılında katıldığı bir programda Trabzonspor'a olan tutkusunu ve neden Trabzonspor taraftarı olduğunu anlatmıştı.
Albayrak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Trabzonsporluyum. Niye Trabzonsporluyum? Memleketin takımı olduğu için. Sadece onun için değil. Her babayla evlat arasındaki ilişkide çok özel konular vardır. Bizim de bunlardan bir tanesi futbol olmuştur. Memleket Trabzon ama Trabzon'da doğmamışsınız. Babam, memleketle bağımızı güçlü kılmak için sporu da işin içine katarak böyle bir duygu aşıladı. Ben açıkçası çok mutluyum. Sadece şahsım özelinde değil, evlatlarım özelinde de... Çünkü orada bir nesil var, aile var, dedeler var, büyük dedeler var, orada bir hikaye var. Dolayısıyla bunu bütünleştirdiği için bizde çok ayrı bir araç oldu, takım."