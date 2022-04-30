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    • Spor
    • 01.05.2022 01:20
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    • 01.05.2022 01:48
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    Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile babası Sadık Albayrak Trabzonspor'un şampiyonluğuna böyle sevindi

    Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda şampiyonluğunu ilan etti. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile babası Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak'ın stadyumda yaşadığı şampiyonluk sevinci de kameralara yansıdı.

    takvim.com.tr
    Şampiyonluğa böyle sevindiler

    Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyon oldu.

    BERAT ALBAYRAK VE BABASI SADIK ALBAYRAK MAÇI STADYUMDA TAKİP ETTİ
    Trabzonspor'un şampiyonluk maçını eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile babası Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak da stadyumdan takip etti.

    ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ
    Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'ndan oynanan karşılaşmayı yerinde takip eden Berat Albayrak ve Sadık Albayrak'ın şampiyonluk coşkusu kameralara yansıdı.

    Karşılaşmayı yan yana izleyen baba-oğulun şampiyonlukla birlikte yaşadığı büyük sevinç Trabzonspor'a olan sevgilerini de gözler önüne serdi.

    BERAT ALBAYRAK TRABZONSPOR SEVGİSİNİ ANLATMIŞTI
    Berat Albayrak Trabzonspor'a olan sevgisini 2019 yılında katıldığı bir programda Trabzonspor'a olan tutkusunu ve neden Trabzonspor taraftarı olduğunu anlatmıştı.

    Albayrak şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Trabzonsporluyum. Niye Trabzonsporluyum? Memleketin takımı olduğu için. Sadece onun için değil. Her babayla evlat arasındaki ilişkide çok özel konular vardır. Bizim de bunlardan bir tanesi futbol olmuştur. Memleket Trabzon ama Trabzon'da doğmamışsınız. Babam, memleketle bağımızı güçlü kılmak için sporu da işin içine katarak böyle bir duygu aşıladı. Ben açıkçası çok mutluyum. Sadece şahsım özelinde değil, evlatlarım özelinde de... Çünkü orada bir nesil var, aile var, dedeler var, büyük dedeler var, orada bir hikaye var. Dolayısıyla bunu bütünleştirdiği için bizde çok ayrı bir araç oldu, takım."

        Gençlik dönemlerinde Trabzonspor'la duygusal bir bağ oluştuğunu belirten Bakan Albayrak, "Ama tabi Trabzonspor böyle başlasa da özellikle gençlik dönemlerinde ayrı bir duygusal bağ oluştu. Trabzonspor çok özel bir yer etti. Ayrı bir öncü rol, lider rol; Anadolu takımları içerisinde, azınlık içerisinde güçlü duruş, temsil. Sınıfta bütün herkes İstanbul takımlarını tutuyor, siz Trabzonsporlusunuz. Savunma sisteminizi, defansınızı, öz güveninizi güçlendiriyor. Dolayısıyla bu manada ayrı bir duygusal bağ oluşturan hikayesi var Trabzonspor'un bizde." ifadelerini kullandı.

        Futbolun son dönemde kendisi için keyfini yitirdiğini belirten Bakan Albayrak, bu durumu şöyle açıkladı: "Dolayısıyla takım konseptini biraz memleketle bütünleştirerek yaşamaya çalıştığımız bir husus. Keyif alınması gereken bir nokta. Spor bizde biraz amacından, özellikle de futbol, çıktığı için başka bir noktaya gittiği için maalesef son dönemlerde benim için keyfini yitirdi. İnsanların ortak bir paydada sosyalleşeceği bir konu olmaktan kutuplaşacağı, kamplaşacağı, şiddet unsuru uygulayacağı bir noktaya gitti. Bu insanı üzüyor."

        "TRABZONSPOR'LA GURUR DUYUYORUZ"
        Bakan Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama Trabzonspor'la gurur duyuyoruz. Memleketimizin takımı olduğu için değil, Türkiye'de birçok değeri, Anadolu kültürünü yansıttığı için. Gençlere sahip çıktığı için. Son dönemlerde gençler çok kaliteli bir nesil tekrardan yakalamaya başladı. Geçen seneki takımın çok çok altına, genç ağırlıklı bir kadroyla geçen seneden çok daha başarılı bir top oynuyor. Bu da bizi yerli ve milli futbol noktasında gururlandırıyor."

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