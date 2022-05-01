Sezona damga vurup, Trabzonspor’u sırtladılar! İşte tarihi şampiyonluğu getiren usta ayaklar...

SEZONUN EN İSTİKRARLISI UĞURCAN ÇAKIR

Trabzonspor kadrosunun en önemli parçalarından birisi olan 26 yaşındaki tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır, şampiyonluğun baş mimarlarından oldu.



Bu sezon Süper Lig'de 32 maça çıkan milli kaleci, yalnızca iki maçı kart cezalısı olması sebebiyle kaçırdı. Sezon boyunca tam 12 Süper Lig maçında kalesini gole kapayan Uğurcan Çakır, büyük maçlardaki performansıyla galibiyetlere direkt etti.

