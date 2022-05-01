Sezona damga vurup, Trabzonspor'u sırtladılar! İşte tarihi şampiyonluğu getiren usta ayaklar...
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-2022 sezonunun 9. haftasından beri liderliğini sürdüren Trabzonspor, şampiyonluğunu resmen ilan etti. Tarihi başarı da 'Kuzeyin Çocukları' performanslarıyla büyük bir rol oynadı. İşte Trabzonspor'un tarihi şampiyonluğuna katkı yapan yıldızlar…
Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna Abdullah Avcı yönetiminde giren Trabzonspor, yaz transfer döneminde yaptığı önemli transferlerin meyvesini sezon boyunca topladı.
Kadrosunu Gervinho, Hamsik, Bruno Peres, Cornelius, Dorukhan Toköz gibi yıldız isimlerle güçlendiren bordo-mavili ekip, Avrupa'ya erken veda edişinin ardından Süper Lig'e konsantre oldu.
SEZONUN EN İSTİKRARLISI UĞURCAN ÇAKIR
Trabzonspor kadrosunun en önemli parçalarından birisi olan 26 yaşındaki tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır, şampiyonluğun baş mimarlarından oldu.
Bu sezon Süper Lig'de 32 maça çıkan milli kaleci, yalnızca iki maçı kart cezalısı olması sebebiyle kaçırdı. Sezon boyunca tam 12 Süper Lig maçında kalesini gole kapayan Uğurcan Çakır, büyük maçlardaki performansıyla galibiyetlere direkt etti.
SAVUNMANIN BEL KEMİĞİ VITOR HUGO OLDU
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo, şampiyonluk yolunda önemli bir karakter ortaya koydu. 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, 25 resmi maçta forma giydi. 25 maçta 1 gol ve 1 asist katkısı veren Hugo, sahadaki hırslı ve güçlü duruşuyla birçok maçta rakiplerine zorluk çıkardı.