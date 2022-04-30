Fırtına'nın sabırsızlıkla beklediği gün geldi çattı! İşte 2021-22 yılının şampiyonu Trabzonspor'un şampiyonluk hikayesi
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak lig bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İşte dünyanın dört bir yanında büyük sevinç ve kutlamaya neden olan Trabzonspor'un şampiyonluk hikayesi...
30.04.2022 23:56 - Son Güncelleme: 01.05.2022 00:00
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'la berabere kalarak şampiyonluğa ulaştı.
Sezon başından bu yana teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncülüğünde ve taraftarının büyük destekleriyle yolculuğunu sürdüren Fırtına, sezonun bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'la berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti.