RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Spor Fırtına'nın sabırsızlıkla beklediği gün geldi çattı! İşte 2021-22 yılının şampiyonu Trabzonspor'un şampiyonluk hikayesi

Fırtına'nın sabırsızlıkla beklediği gün geldi çattı! İşte 2021-22 yılının şampiyonu Trabzonspor'un şampiyonluk hikayesi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak lig bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İşte dünyanın dört bir yanında büyük sevinç ve kutlamaya neden olan Trabzonspor'un şampiyonluk hikayesi...

30.04.2022 23:56 - Son Güncelleme: 01.05.2022 00:00
Fırtına’nın sabırsızlıkla beklediği gün geldi çattı! İşte 2021-22 yılının şampiyonu Trabzonspor’un şampiyonluk hikayesi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'la berabere kalarak şampiyonluğa ulaştı.

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Fırtına’nın sabırsızlıkla beklediği gün geldi çattı! İşte 2021-22 yılının şampiyonu Trabzonspor’un şampiyonluk hikayesi

Sezon başından bu yana teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncülüğünde ve taraftarının büyük destekleriyle yolculuğunu sürdüren Fırtına, sezonun bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.

Fırtına’nın sabırsızlıkla beklediği gün geldi çattı! İşte 2021-22 yılının şampiyonu Trabzonspor’un şampiyonluk hikayesi

Peki; 2021-2022 sezonu şampiyonluğu Trabzonspor'a nasıl geldi?

Fırtına’nın sabırsızlıkla beklediği gün geldi çattı! İşte 2021-22 yılının şampiyonu Trabzonspor’un şampiyonluk hikayesi

Bordo-Mavililer, nasıl bir süreçten geçti? İşte şampiyon Trabzonspor'un şampiyonluk hikayesi...

Fırtına’nın sabırsızlıkla beklediği gün geldi çattı! İşte 2021-22 yılının şampiyonu Trabzonspor’un şampiyonluk hikayesi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'la berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti.

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