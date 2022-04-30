Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Başkanı Ahmet Ağaoğlu ortak basın toplantısı düzenledi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Trabzonspor'un genlerinde şampiyon olmak var. Bu ekibin, taraftarın, camianın, oyuncunun inanması önemliydi." dedi.
Avcı, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında bir süre açıklamalarda bulunduktan sonra Bordo-Mavili futbolcular da basın toplantısı odasına geldi. Abdullah Avcı lehinde tezahüratlarda bulunan oyuncuların şampiyonluk coşkusu, burada da bir süre devam etti. Oyuncular, Avcı'yı su ile de ıslattı.
Futbolcuların toplantı odasından ayrılmasının ardından konuşmasını sürdüren Abdullah Avcı, rakiplerine karşı gerekli sonucu alarak sonuca ulaştıklarını belirtti.
Avcı, geçen sene Trabzonspor'da sezon sonuyla ilgili kısa 1-2 hikaye anlatmak istediğini ifade ederek, "Gençlerbirliği maçını kazanmıştık. Televizyonda Beşiktaşlılar seviniyordu. Oyuncularıma 'Bir sene önce Beşiktaş'taydım, onların şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Önümüzdeki sene Trabzonspor şampiyon olacaktır. Gidip tatilden bu şekilde dönün' dedim. Haziran 28'de ilk antrenman yaptık. Trabzonspor'un genlerinde şampiyon olmak var. Bu ekibin, taraftarın, camianın, oyuncunun inanması önemliydi. 34 hafta çok dengeli, planlı, organize bir şekilde geldik." şeklinde konuştu.