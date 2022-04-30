Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Başkanı Ahmet Ağaoğlu ortak basın toplantısı düzenledi





Başkan Ahmet Ağaoğlu, 35 senedir futbol aleminin içinde olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Eğer farkındaysanız bu sene hiç konuşmadım. Emin olun konuşursam benim de anlatacak çok şeyim var ama artık bir daha hiçbir şekilde bizi o topun içine çekemezler. Bizim çizgimiz, hedefimiz, prensiplerimiz farklı. Hocanın basın toplantılarında dikkat ettiyseniz sadece bir defa ve son derece nazik şekilde 1 defa konuştu. Oyuncularımdan duymadınız, benden de duymadınız. Önümüze baktık, işimizi yaptık. Önüne bakmayıp işini yapmayanların, planlı, programlı hareket etmeyenlerin hedefindeki bir takım veya kulüp olmak gibi bir durumumuz yok. Buna verecek cevabımız da yok. 3 sene sabır, 4'üncü sene ayakta alkışlayacaksınız demiştim. Ayakta alkışlayanlardan da alkışlamayanlardan da Allah razı olsun. Eğer Türk futbolunda bir şeyi örnek almaları lazımsa bu seneki Trabzonspor'u örnek alırlarsa belki bizim işimizi zorlaştıracaklar ama kendi işlerini kolaylaştıracaklar."

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