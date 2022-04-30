Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı zirveyi çok sevdi!

Oynanan toplam 213 haftanın 73'ünde koltukta oturan Abdullah Avcı'ydı…

Süper Lig'de üst üste 27 haftayı lider bitirmeyi garantileyen Trabzonspor, daha uzun bir seriyi en son 1979/80 sezonunda yakaladı. Karadeniz Fırtınası o sezon 28 hafta liderlik koltuğunda kalmıştı.