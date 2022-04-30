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    • Spor
    • 01.05.2022 00:18
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    • 01.05.2022 00:27
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    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı zirveyi çok sevdi!

    Şampiyonluk özlemine Antalyaspor beraberliği ile son veren Trabzonspor’da başarının mimarı şüphesiz teknik direktör Abdullah Avcı oldu. Şampiyom teknik adam Abdullah Avcı, 2016/17 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla haftayı lider tamamlayan teknik direktör konumunda bulunuyor... 67 maçta 40 galibiyete imza atan Avcı adını Türk futbol tarihine yazdırmayı başardı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Zirvenin Avcısı!

    Trabzonspor'da geçen sezon göreve gelen tecrübeli teknik adam ilk şampiyonluğunu yaşarken istatistikleriyle de dikkat çekti. Bordo-Mavili taraftarlarla büyük bir sevinç yaşatan Avcı, Süper Lig'de zirveyi çok sevdi.

    ABDULLAH AVCI İKİNCİ KUPAYI ALDI
    Bu sezon 9. haftadan sonra liderlik koltuğunu oturan ve sonrasında zirveyi kimseye kaptırmayan Abdullah Avcı, Süper Kupa zaferiyle başladığı Trabzonspor kariyerine şimdi ikinci kupayı ekledi.

    2016-17'DEN İTİBAREN EN FAZLA LİDERLİĞİ GÖREN HOCA
    Abdullah Avcı, 2016/17 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla haftayı lider tamamlayan teknik direktör konumunda…

    Oynanan toplam 213 haftanın 73'ünde koltukta oturan Abdullah Avcı'ydı…

    Süper Lig'de üst üste 27 haftayı lider bitirmeyi garantileyen Trabzonspor, daha uzun bir seriyi en son 1979/80 sezonunda yakaladı. Karadeniz Fırtınası o sezon 28 hafta liderlik koltuğunda kalmıştı.
        Fırtına’nın şampiyonluk hikayesi
        Haberler Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı zirveyi çok sevdi!
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