Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı zirveyi çok sevdi!

Trabzonspor'da geçen sezon göreve gelen tecrübeli teknik adam ilk şampiyonluğunu yaşarken istatistikleriyle de dikkat çekti. Bordo-Mavili taraftarlarla büyük bir sevinç yaşatan Avcı, Süper Lig'de zirveyi çok sevdi.
ABDULLAH AVCI İKİNCİ KUPAYI ALDI
Bu sezon 9. haftadan sonra liderlik koltuğunu oturan ve sonrasında zirveyi kimseye kaptırmayan Abdullah Avcı, Süper Kupa zaferiyle başladığı Trabzonspor kariyerine şimdi ikinci kupayı ekledi.
2016-17'DEN İTİBAREN EN FAZLA LİDERLİĞİ GÖREN HOCA
Abdullah Avcı, 2016/17 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla haftayı lider tamamlayan teknik direktör konumunda…
Oynanan toplam 213 haftanın 73'ünde koltukta oturan Abdullah Avcı'ydı…
Süper Lig'de üst üste 27 haftayı lider bitirmeyi garantileyen Trabzonspor, daha uzun bir seriyi en son 1979/80 sezonunda yakaladı. Karadeniz Fırtınası o sezon 28 hafta liderlik koltuğunda kalmıştı.