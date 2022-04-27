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    • Spor
    • 27.04.2022 12:42
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    • 27.04.2022 12:49
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    Jorge Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması! Anlaşma sağlandı mı?

    Son dakika haberine göre bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerle görüşme yaptığını doğruladı. Jesus, görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Jorge Jesus’tan flaş Fenerbahçe açıklaması

    Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Listesinde birçok hoca adayı bulunduran sarı-lacivertli yönetim ilk sıraya dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u aldı.



    PORTEKİZ'E ÇIKARMA YAPILDI!
    Sarı-lacivertli yönetim, deneyimli teknik adam ile görüşmek için Portekiz'e çıkarma yapmıştı.

    Fenerbahçe yönetiminin, 67 yaşındaki teknik adamla Portekiz'de beraber çektirdiği fotoğraf gündem olmuştu ve sarı-lacivertlilerin resmi hesabından hoca konusundaki temasların sürdüğü ifade edilmişti.



    JORGE JESUS'TAN AÇIKLAMA GELDİ!
    Dünyaca ünlü hoca yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile olan görüşmesinin detayları hakkında konuştu.
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        Haberler Spor Jorge Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması! Anlaşma sağlandı mı?
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