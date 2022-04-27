Jorge Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması! Anlaşma sağlandı mı?

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Listesinde birçok hoca adayı bulunduran sarı-lacivertli yönetim ilk sıraya dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u aldı.
PORTEKİZ'E ÇIKARMA YAPILDI!
Sarı-lacivertli yönetim, deneyimli teknik adam ile görüşmek için Portekiz'e çıkarma yapmıştı.
Fenerbahçe yönetiminin, 67 yaşındaki teknik adamla Portekiz'de beraber çektirdiği fotoğraf gündem olmuştu ve sarı-lacivertlilerin resmi hesabından hoca konusundaki temasların sürdüğü ifade edilmişti.
JORGE JESUS'TAN AÇIKLAMA GELDİ!
Dünyaca ünlü hoca yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile olan görüşmesinin detayları hakkında konuştu.