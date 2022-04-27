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    • 27.04.2022 12:02
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    • 27.04.2022 12:07
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    Galatasaray'da ikinci hoca adayı! Eşref Hamamcıoğlu kazanırsa Fransız teknik adam geliyor

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da cuma günü yapılacak seçim öncesi geri sayım sürerken, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk de çalışmalarına devam ediyor. Domenec Torrent ile yola devam etmeyi düşünmeyen Hamamcıoğlu'nun seçimi kazanması durumunda Fransız teknik adam Rudi Garcia'yı takımın başına getireceği iddia edildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’da ikinci hoca adayı

    Galatasaray'da cumartesi günü yapılacak seçim öncesi heyecan artarken, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk de çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor.



    Kulislerde konuşulanlara göre başkanlığa bir adım daha yakın olan Eşref Hamamcıoğlu seçimden zaferle ayrılması durumunda takımın başına yabancı bir teknik adam getirecek. Domenec Torrent'le yola devam etmeyi kesinlikle düşünmeyen Hamamcıoğlu'nun listesinin ilk sırasında Daniel Farke yer alıyor.



    Ancak Alman teknik adamın yeterli tecrübeli sahip olmamasından dolayı bazı endişelerin yaşandığı ve listeye bir isim daha eklendiği öğrenildi.



        Bu ismin, Rudi Garcia olduğu belirtiliyor. 58 yaşındaki Fransız hoca son olarak Lyon'da görev yaptı. Daha önce Marsilya, Roma, Lille, Dijon ve St. Etienne'i de çalıştıran Garcia, 2010-11 sezonunda Lille ile Fransa şampiyonluğu yaşadı.



        Lyon'da yaklaşık 2 yıl görev yapan Garcia 1,88 puan ortalaması yakaladı. Mayıs 2021'den bu yana boşta olan tecrübeli teknik adamın Galatasaray'dan gelecek bir teklife nasıl yaklaşacağı merak konusu.

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