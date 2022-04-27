Galatasaray'da ikinci hoca adayı! Eşref Hamamcıoğlu kazanırsa Fransız teknik adam geliyor





Bu ismin, Rudi Garcia olduğu belirtiliyor. 58 yaşındaki Fransız hoca son olarak Lyon'da görev yaptı. Daha önce Marsilya, Roma, Lille, Dijon ve St. Etienne'i de çalıştıran Garcia, 2010-11 sezonunda Lille ile Fransa şampiyonluğu yaşadı.