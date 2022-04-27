Trabzonspor'dan duygulandıran paylaşım: Mutluluğa kurşun sıkma

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftası öncesinde şampiyonluğu garantilemeye çok yaklaşan Trabzonspor'da bir yandan erken kutlama heyecanı sürerken, diğer yanda da kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına sıkça vurgular yapılıyor.

Farkındalık oluşturup, kampanyaya destek veren Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yeni videolu paylaşımda bulunarak, 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına yeniden dikkati çekti.