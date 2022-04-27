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    • Spor
    • 27.04.2022 13:35
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    • 27.04.2022 13:41
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    Trabzonspor'dan duygulandıran paylaşım: Mutluluğa kurşun sıkma

    Süper Lig’de şampiyonluğuna 1 puan uzaklıkta olan Trabzonspor, kutlamalarda silahla ateş açılmaması için yürütülen ‘Mutluluğa kurşun sıkma’ kampanyasına, içerisinde bordo mavili camiayla özdeşleşen vefat etmiş isimlerin de temsili olarak canlandırıldığı videoyla dikkati çekti.

    Trabzonspor’dan duygulandıran paylaşım

    Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftası öncesinde şampiyonluğu garantilemeye çok yaklaşan Trabzonspor'da bir yandan erken kutlama heyecanı sürerken, diğer yanda da kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına sıkça vurgular yapılıyor.

    Farkındalık oluşturup, kampanyaya destek veren Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yeni videolu paylaşımda bulunarak, 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına yeniden dikkati çekti.

    İçerisinde bordo mavili camiayla özdeşleşen vefat etmiş isimlerin de temsili olarak canlandırıldığı video, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

    Trabzonspor'un izleyenleri duygulandıran paylaşımına da, "Dozer Cemil, Eren Bülbül, Kazım Koyuncu, Mustafa Çelik, Nazmiye Nine, Özkan Sümer ve daha niceleri... Şampiyonluk kutlamalarında aramızda olmayanları saygıyla anıyor, yanımızda olanlara coşkuyla sarılıyoruz. #MutluluğaKurşunSıkma" notunu düştü.
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