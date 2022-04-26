RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Spor Portekiz basınından flaş Jorge Jesus iddiası! Fenerbahçe için transfer listesi bile hazır

Portekiz basınından flaş Jorge Jesus iddiası! Fenerbahçe için transfer listesi bile hazır

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile sarı-lacivertliler imza noktasına geldi. Portekiz basını da tarafların anlaşmaya çok yakın olduğunu doğrularken, Jesus'un transfer listesini bile hazırlamaya başladığını duyurdu. İşte detaylar...

26.04.2022 08:58 - Son Güncelleme: 26.04.2022 08:58
Portekiz basınından flaş Jorge Jesus iddiası! Fenerbahçe için transfer listesi bile hazır

"İstanbul'a gidebilir" haberleri yapılmaya başladı. Bayram sonrası durumun netleşmesi bekleniyor. Ekibiyle birlikte "Yeni sezon için toplandık" fotoğrafı veren Jesus'a dayandırılan transfer listesi ise heyecan yarattı.

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Portekiz basınından flaş Jorge Jesus iddiası! Fenerbahçe için transfer listesi bile hazır

Listede Boubacar Kamara (ön libero), Luis Muriel (Forvet), Alejandro Grimalod (Sol bek) ve Jonathan Bamba (Sol kanat) gibi isimlerin yer aldığı iddia ediliyor.

Portekiz basınından flaş Jorge Jesus iddiası! Fenerbahçe için transfer listesi bile hazır

YENİ SİSTEME GÖRE TRANSFER
Dört oyuncu da oldukça maliyetli isimler olarak dikkat çekiyor. 22 yaşındaki Kamara'nın Marsilya ile kontratı bitecek. Ancak genç oyuncu başta Manchester United olmak üzere pekçok ünlü takımın radarında.

Portekiz basınından flaş Jorge Jesus iddiası! Fenerbahçe için transfer listesi bile hazır

Atalanta'nın forveti Muriel'in (11 gol/7 asist) piyasa değeri 22 milyon euro ve sözleşmesi sürüyor.

Portekiz basınından flaş Jorge Jesus iddiası! Fenerbahçe için transfer listesi bile hazır

26 yaşındaki Grimaldo, Benfica'da bu sezon 6 gol+9 asist ile üst düzey grafik çizdi.

Portekiz basınından flaş Jorge Jesus iddiası! Fenerbahçe için transfer listesi bile hazır

Hem onun hem Lille'de oynayan Bamba'nın piyasaları 20 milyon euro civarında...

Portekiz basınından flaş Jorge Jesus iddiası! Fenerbahçe için transfer listesi bile hazır

Fotomac.com.tr'nin haberine göre Jesus gelirse sistem de değişecek. Portekizli 4-1-3-2 oynatıyor. İsmail Kartal ise 4-2-3-1.

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