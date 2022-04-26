Portekiz basınından flaş Jorge Jesus iddiası! Fenerbahçe için transfer listesi bile hazır
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile sarı-lacivertliler imza noktasına geldi. Portekiz basını da tarafların anlaşmaya çok yakın olduğunu doğrularken, Jesus'un transfer listesini bile hazırlamaya başladığını duyurdu. İşte detaylar...
26.04.2022 08:58 - Son Güncelleme: 26.04.2022 08:58
"İstanbul'a gidebilir" haberleri yapılmaya başladı. Bayram sonrası durumun netleşmesi bekleniyor. Ekibiyle birlikte "Yeni sezon için toplandık" fotoğrafı veren Jesus'a dayandırılan transfer listesi ise heyecan yarattı.