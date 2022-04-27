Fenerbahçe mutlu sona çok yakın! İşte Jorge Jesus'un sözleşme şartları
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni sezon öncesi hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile olan karesinin basına sızması camiada heyecan yarattı. Yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, Jesus'un sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalamak için ortaya koyduğu şartlar da belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi bileti için ikinci basamaktaki yerini korumaya çalışırken, başkan Ali Koç uzun süredir yeni teknik adamı belirlemek için temaslarda bulunuyordu. Önceki gün başkan Koç'un Portekizli efsane çalıştırıcı Jorge Jesus ile birlikte yer aldığı karenin sızması camiayı heyecanlandırdı.
Koç'un sözünü verdiği gibi 'marka' bir isim ile temaslarını ilerletmesi üzerine taraftarlar da Jorge Jesus nöbetine koyuldu. Sarı-lacivertliler, başkan Ali Koç'un teknik direktör konusunda bu defa doğru yönde ilerlediğini düşünüyor.
TEMASLAR SÜRÜYOR
Fotomaç'ın haberine göre Başkan Ali Koç ile Portekizli ünlü teknik adam Jorge Jesus'un buluşması camiayı hareketlendirdi ancak henüz taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.
Ali Koç, Jorge Jesus'un kendisi ve ekibi için talep ettiği rakam ile takımın yeniden kurulması için istediği transfer bütçesi üzerinden temaslarını sürdürüyor. Öte yandan görüşmeleri doğrulayan Fenerbahçe, "Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğrafla 'anlaşma sağlandı' yaklaşımı gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.
KOÇ KOLUNU KIRMIŞTI
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un, teknik direktörlük görevine getirmek istediği Jorge Jesus ile geçmişe dayanan ilginç bir anısı var. Kanarya, 2012-13 sezonunda Jesus'un Benfica'sına kök söktürmüştü. 2 Mayıs 2013'te deplasmanda oynanan maçta Benfica'nın golü sonrası Jesus havalara uçarken, Koç duvara vurarak kolunu kırmıştı.