Sarı-Kırmızılılar’da Haziran ayından sonra bir kez daha sandık kurulacak!





TORRENT VE SENSİBİLE İÇİN TAZMİNAT TEHLİKESİ!

G.Saray'da Mayıs ayında yapılması beklenen kongre sonrası yeni yönetim Torrent ve Sensibile ile çalışma k istemezse yüklü bir tazminat ödeyecek.

Başkan Burak Elmas'ın bir süre önce göreve getirdiği teknik direktör Domenec Torrent, başkan danışmanı Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile'nin kulüpteki geleceği tartışılıyor. Elmas yönetimi sonrasında göreve seçilecek yönetim, Torrent ve Sensibile ile yolları ayırmak istemesi halinde ciddi bir tazminat ödemek zorunda kalacak. Torrent'in sözleşmesinin bitiş tarihinden önce görevine son verilmesi halinde 2 milyon 775 bin Euro'luk bir tazminat alacağı ifade ediliyor. Sensibile de senelik 400 bin Euro kazanıyor.