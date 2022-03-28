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    Sarı-Kırmızılılar’da Haziran ayından sonra bir kez daha sandık kurulacak!

    Galatasaray'da kongre üyelerinin kararı sonrası Mayıs ayında yeni bir seçim kaçınılmazmış gibi gözüküyor... Başkan adayları ise Ünal Aysal, Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu Abdurrahim Albayrak ve Metin Öztürk...

    Saray’da 5 aday var

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas idari yönden ibra edilmedi. Gözler muhalefete çevrildi. Sarı-Kırmızılar'da Elmas, tüzük gereği seçime gideceklerini açıkladı. Elmas, "Genel kurulumuzun almış olduğu karar tüm camiamıza hayırlı olsun. Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince tüm emeğimizi vererek hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün gereği 87.22. maddenin gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" açıklaması yaptı. Bu açıklamadan sonra seçim sürecine girildi... Başkan Elmas'ın 30 gün içerisinde yönetimi olağanüstü toplayarak bir seçim kararı alması gerekecek. Alınan kararın ardından yapılacak seçimde, Galatasaray tüzüğünün 59. maddesi ibra edilmeyen başkan ve yöneticilerin seçime girmesini engelliyor.



    ESKİ BAŞKANLAR ADAY!
    Galatasaray'da seçimin mayıs ayında yapılması planlanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da başkan adayları arasında Ünal Aysal, Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu, Abdurrahim Albayrak ve Metin Öztürk'ün ismi geçiyor. Bilindiği gibi Ünal Aysal ve Dursun Özbek daha önce Galatasaray'da başkanlık görevinde bulunmuştu... Seçimin hararetli geçmesi bekleniyor.



    PROJELERİM HAZIR!
    G.Saray'da Başkan Burak Elmas'ın yönetimsel olarak ibra edilmemesinin ardından seçimler için çalışmalar başladı. G.Saray'da başkanlığa ilk adaylığını koyan isim Metin Öztürk oldu. Öztürk, "Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim, tek aday olarak seçime hazırım. Projelerim ve ekibim hazır. Galatasaray'ın emin ellerde olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.



        TORRENT VE SENSİBİLE İÇİN TAZMİNAT TEHLİKESİ!
        G.Saray'da Mayıs ayında yapılması beklenen kongre sonrası yeni yönetim Torrent ve Sensibile ile çalışma k istemezse yüklü bir tazminat ödeyecek.
        Başkan Burak Elmas'ın bir süre önce göreve getirdiği teknik direktör Domenec Torrent, başkan danışmanı Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile'nin kulüpteki geleceği tartışılıyor. Elmas yönetimi sonrasında göreve seçilecek yönetim, Torrent ve Sensibile ile yolları ayırmak istemesi halinde ciddi bir tazminat ödemek zorunda kalacak. Torrent'in sözleşmesinin bitiş tarihinden önce görevine son verilmesi halinde 2 milyon 775 bin Euro'luk bir tazminat alacağı ifade ediliyor. Sensibile de senelik 400 bin Euro kazanıyor.



        SEÇİM KARARI ALMALIYDI!
        Burak Elmas'ın yönetiminde yer alan, sonrasında istifa eden Rezan Epözdemir, "Birçok kanaat önderi sayın başkana 'Lütfen seçim kararı alın, ibra değersizliği yaşamayın' dedi ama başkan ibra olacağı kanaatindeydi" dedi.

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