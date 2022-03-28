Sarı-Kırmızılılar’da Haziran ayından sonra bir kez daha sandık kurulacak!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas idari yönden ibra edilmedi. Gözler muhalefete çevrildi. Sarı-Kırmızılar'da Elmas, tüzük gereği seçime gideceklerini açıkladı. Elmas, "Genel kurulumuzun almış olduğu karar tüm camiamıza hayırlı olsun. Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince tüm emeğimizi vererek hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün gereği 87.22. maddenin gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" açıklaması yaptı. Bu açıklamadan sonra seçim sürecine girildi... Başkan Elmas'ın 30 gün içerisinde yönetimi olağanüstü toplayarak bir seçim kararı alması gerekecek. Alınan kararın ardından yapılacak seçimde, Galatasaray tüzüğünün 59. maddesi ibra edilmeyen başkan ve yöneticilerin seçime girmesini engelliyor.
ESKİ BAŞKANLAR ADAY!
Galatasaray'da seçimin mayıs ayında yapılması planlanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da başkan adayları arasında Ünal Aysal, Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu, Abdurrahim Albayrak ve Metin Öztürk'ün ismi geçiyor. Bilindiği gibi Ünal Aysal ve Dursun Özbek daha önce Galatasaray'da başkanlık görevinde bulunmuştu... Seçimin hararetli geçmesi bekleniyor.
PROJELERİM HAZIR!
G.Saray'da Başkan Burak Elmas'ın yönetimsel olarak ibra edilmemesinin ardından seçimler için çalışmalar başladı. G.Saray'da başkanlığa ilk adaylığını koyan isim Metin Öztürk oldu. Öztürk, "Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim, tek aday olarak seçime hazırım. Projelerim ve ekibim hazır. Galatasaray'ın emin ellerde olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.