Özel Haber I Burak Elmas'a ibra şoku! Gözler 3 isme çevrildi! Domenec Torrent...

Elmas yönetiminin göreve devam etmemesi halinde yeni seçilecek olan yönetimin Torrent ve Sensibile ile yolları ayırmak istemesi halinde ciddi bir tazminat ödemek zorunda kalacak.

Başkan Burak Elmas, teknik direktör Torrent için, "Tazminatı yok" dese de Katalan teknik adamın sözleşmesinin bitiş tarihinden önce görevine son verilmesi halinde 2 milyon 775 bin Euro'luk bir tazminat alacağı ifade ediliyor.

Başkan Burak Elmas ile birlikte göreve getirdiği Torrent, Campos ve Sensibile'nin de kulüpteki durumunun ne olacağı merakla bekleniyor.