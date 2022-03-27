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    • Spor
    • 27.03.2022 14:10
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    • 27.03.2022 14:18
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    Özel Haber I Burak Elmas'a ibra şoku! Gözler 3 isme çevrildi! Domenec Torrent...

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Olağan Genel Kurul'da çıkan ibrasızlık kararı sonrası başkan Burak Elmas, seçim için gerekli işlemlere başlanacağını açıkladı. Seçime gitmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'da başkan Burak Elmas'ın bir süre önce göreve getirdiği teknik direktör Domenec Torrent, başkan danışmanı Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile'nin kulüpteki geleceği de tartışılmaya başlandı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Gözler 3 isme çevrildi!

    Galatasaray'daki ibrasızlık kararı kulüpte taşları yerinden oynattı... Sarı-Kırmızılıl kulüpte gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi sonrası seçime gidilecek olması beraberinde birçok dedikoduyu da beraberinde getirdi.

    3 yıllığına göreve gelen ve 9 ay sonunda ibra edilmeyen başkan Elmas, önümüzdeki hafta içinde yeniden seçim işlemlerine başlanacağını duyurdu. Yönetimsel anlamda ibrasızlık kararı ile şok yaşanırken, seçime gidecek olan Galatasaray'da Burak Elmas'ın son dönemde göreve getirdiği 3 ismin de kulüpteki geleceği tartışılmaya başlandı.

    Olağan Genel Kurul'da ibrasızlık şoku ile karşılaşan Burak Elmas'ın yapılacak olan seçimde aday olup olmayacağı henüz bilinmezken, Elmas tarafından göreve getirilen teknik direktör Domenec Torrent, başkan danışmanı Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile'nin Sarı-Kırmızılı kulüpteki geleceği de büyük bir belirsizlik oluşturuyor.

        Bu üç isim arasından başkan danışmanlığı yapan Luis Campos'un Elmas'ın görevi bırakması halinde Galatasaray ile bağlarının kopması beklenirken, 1.5 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Domenec Torrent ve yıllık 400 bin Euro karşılığında göreve getirilen sportif direktör Pasquale Sensibile için aynı durum geçerli değil.

        Elmas yönetiminin göreve devam etmemesi halinde yeni seçilecek olan yönetimin Torrent ve Sensibile ile yolları ayırmak istemesi halinde ciddi bir tazminat ödemek zorunda kalacak.

        Başkan Burak Elmas, teknik direktör Torrent için, "Tazminatı yok" dese de Katalan teknik adamın sözleşmesinin bitiş tarihinden önce görevine son verilmesi halinde 2 milyon 775 bin Euro'luk bir tazminat alacağı ifade ediliyor.

        Başkan Burak Elmas ile birlikte göreve getirdiği Torrent, Campos ve Sensibile'nin de kulüpteki durumunun ne olacağı merakla bekleniyor.
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