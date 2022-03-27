Özel Haber I Burak Elmas'a ibra şoku! Gözler 3 isme çevrildi! Domenec Torrent...

Galatasaray'daki ibrasızlık kararı kulüpte taşları yerinden oynattı... Sarı-Kırmızılıl kulüpte gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi sonrası seçime gidilecek olması beraberinde birçok dedikoduyu da beraberinde getirdi.
3 yıllığına göreve gelen ve 9 ay sonunda ibra edilmeyen başkan Elmas, önümüzdeki hafta içinde yeniden seçim işlemlerine başlanacağını duyurdu. Yönetimsel anlamda ibrasızlık kararı ile şok yaşanırken, seçime gidecek olan Galatasaray'da Burak Elmas'ın son dönemde göreve getirdiği 3 ismin de kulüpteki geleceği tartışılmaya başlandı.
Olağan Genel Kurul'da ibrasızlık şoku ile karşılaşan Burak Elmas'ın yapılacak olan seçimde aday olup olmayacağı henüz bilinmezken, Elmas tarafından göreve getirilen teknik direktör Domenec Torrent, başkan danışmanı Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile'nin Sarı-Kırmızılı kulüpteki geleceği de büyük bir belirsizlik oluşturuyor.