FIFA ve UEFA da devrede! Tahkim'in Cüneyt Çakır kararı sonrası gözler MHK'da! İstifa gelecek mi?

8 Mart "hakem ve gözlemci operasyonunun" haksız gerekçelerle yapıldığına hükmederek, TFF ve Merkez Hakem Kurulu kararlarını geçersiz sayan Tahkim Kurulu'nun yaklaşımı, FIFA ve UEFA'da da yankı uyandırdı.
Konuyu yakından takip eden FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ile UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti'nin, TFF ile MHK'nın gazabına uğrayan FIFA kokartlı hakemlerden bilgi alacağı öğrenildi.
Özellikle Rosetti'nin gelişmelerden duyduğu rahatsızlığa dikkat çekilirken, Türkiye'de de bir dönem hakem eğitimcisi olarak görev yapan İtalyan futbol adamının başta Cüneyt Çakır olmak üzere bazı hakemlerle temasta olduğunu bildirildi. Rosetti'nin, "4 hakemle ilgili bize bildirim yapılmadı. Yargı sürecini bekledik" dediği kaydedildi.