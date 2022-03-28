FIFA ve UEFA da devrede! Tahkim'in Cüneyt Çakır kararı sonrası gözler MHK'da! İstifa gelecek mi?

Operasyonu bizzat MHK'nın yaptığını belirterek sorumluluğu üstlenen Başkan Ferhat Gündoğdu'nun istifa edip etmeyeceği tartışılırken, federasyondan Gündoğdu'ya "arkandayız" mesajı iletildiği ve kurulun göreve devam edeceği ileri sürüldü. Söz konusu hakem ve gözlemcilere sezon sonuna kadar maç vermeyerek tavır koymayı planlayan MHK'nın, kararının arkasında durduğunu göstereceği belirtildi.



MHK, itirazları kabul edilen isimleri 2. veya 3. ligde görevlendirme hakkına sahip. Ancak böyle bir yaklaşımın hakem camiasında daha geniş çaplı kaosa yol açacağı, TFF yönetiminin ise yeni bir polemiğe sıcak bakmadığının altı çizildi.