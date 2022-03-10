Messi efsanesi sona mı eriyor? Lionel Messi Real Madrid'e karşı oynadığı son 9 maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi
Lionel Messi efsanesi sona mı eriyor? Futbol efsanesi Lionel Messi Real Madrid'e karşı oynadığı son 9 maçta gol veya asist üretemedi. Bir dönem Madrid'in belalısı olan Arjantinli yıldız, İspanyol devine karşı son golünü Mayıs 2018'de kaydetti.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 3-1 kaybeden Fransız devi Paris Saint Germain turnuvaya yine erken veda etmek zorunda kaldı.
Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılara imza atan Lionel Messi, PSG ile Devler Ligi'ne erken veda etmeyi gelenek haline getirdi!
2008 ile 2020 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'nde her sezon en az çeyrek final oynayan Lionel Messi, son iki sezonda son 16 turunda turnuvaya veda etti.
Bu sezon Real Madrid'e son 16 turunda kaybeden Messi, geçen sezon da eski takımı Barcelona'ya iki maç sonunda kaybetmekten kurtulamamıştı.
Lionel Messi, Real Madrid'e karşı oynadığı son 9 maçta gol veya asist üretemedi. Bir dönem Madrid'in belalısı olan Arjantinli yıldız, İspanyol devine karşı son golünü Mayıs 2018'de kaydetti.