Erman Toroğlu'ndan MHK'nın hakem kararı hakkında flaş sözler: Futbolda ihtilaldir
Son dakika spor haberleri | Merkez Hakem Kurulu (MHK), dün flaş bir karara imza atarak 13 hakemin üstünü çizdi. Kalan 10 haftada Süper Lig'de görev alabilecek hakemler belli oldu. Karar spor kamuoyunda deprem etkisi yaratırken, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan ve eski hakem Erman Toroğlu konuyla ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
ZEKİ UZUNDURUKAN - BEN VE ERMAN HOCA HAKLI ÇIKTIK
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, bugüne kadar hiçbir MHK başkanının yapamadığı, cesaret edemediği operasyonu yaparak belki de Türk futbol tarihine geçecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i de alkışlıyorum bu operasyonu desteklediği için...
Kulüplerimiz tarafından istenmeyen bu hakemlerle yolların ayrılmasından sonra; söz konusu hakemler çıkar konuşur mu? Operasyonun devamı gelir mi?
Bunu hep birlikte göreceğiz.
Öyle sezonlar gördük ki, öyle maçlar izledik ki, 'hakem bu maçta hata yaptı, VAR pozisyonu süzemedi' diyerek kendimizi aldattık ya da saf duygularla olayların üzerini örttük, yanlışları halının altına süpürdük.
Hakemler can yakıyor, şampiyonu belirleyecek kadar ileri gidecek hatalar yapıyor dedik. Sorumlular, günü kurtarmayı tercih etti, bazen de başını kuma gömenler oldu. 'Hata yapan hakemi birkaç maç dinlendiririz olur biter; yaparız hallederiz...' diyerek canı yanan kulüpleri, başkanları susturma yoluna gidildi.
Hep hatayı yanlış yerde arayarak MHK başkanlarını değiştirdik. Hakem camiasına neşter vuramadık.