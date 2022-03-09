Erman Toroğlu’ndan MHK’nın hakem kararı hakkında flaş sözler: Futbolda ihtilaldir

Kulüplerimiz tarafından istenmeyen bu hakemlerle yolların ayrılmasından sonra; söz konusu hakemler çıkar konuşur mu? Operasyonun devamı gelir mi?

Bunu hep birlikte göreceğiz.

Öyle sezonlar gördük ki, öyle maçlar izledik ki, 'hakem bu maçta hata yaptı, VAR pozisyonu süzemedi' diyerek kendimizi aldattık ya da saf duygularla olayların üzerini örttük, yanlışları halının altına süpürdük.