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Haberler Spor Erman Toroğlu'ndan MHK'nın hakem kararı hakkında flaş sözler: Futbolda ihtilaldir

Erman Toroğlu'ndan MHK'nın hakem kararı hakkında flaş sözler: Futbolda ihtilaldir

Son dakika spor haberleri | Merkez Hakem Kurulu (MHK), dün flaş bir karara imza atarak 13 hakemin üstünü çizdi. Kalan 10 haftada Süper Lig'de görev alabilecek hakemler belli oldu. Karar spor kamuoyunda deprem etkisi yaratırken, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan ve eski hakem Erman Toroğlu konuyla ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

09.03.2022 09:10 - Son Güncelleme: 09.03.2022 09:51
Erman Toroğlu’ndan MHK’nın hakem kararı hakkında flaş sözler: Futbolda ihtilaldir

ZEKİ UZUNDURUKAN - BEN VE ERMAN HOCA HAKLI ÇIKTIK

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, bugüne kadar hiçbir MHK başkanının yapamadığı, cesaret edemediği operasyonu yaparak belki de Türk futbol tarihine geçecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i de alkışlıyorum bu operasyonu desteklediği için...

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Erman Toroğlu’ndan MHK’nın hakem kararı hakkında flaş sözler: Futbolda ihtilaldir

Bu büyük operasyon amacına ulaşabilecek mi;
MHK, bu operasyonda isimler üzerinden ne kadar doğru nokta atışı yaptı; artık futbolumuzu hakemler üzerinden yorumlamak yerine sahayı konuşabilecek miyiz?
Bunu zaman gösterecek.

Erman Toroğlu’ndan MHK’nın hakem kararı hakkında flaş sözler: Futbolda ihtilaldir

Kulüplerimiz tarafından istenmeyen bu hakemlerle yolların ayrılmasından sonra; söz konusu hakemler çıkar konuşur mu? Operasyonun devamı gelir mi?
Bunu hep birlikte göreceğiz.
Öyle sezonlar gördük ki, öyle maçlar izledik ki, 'hakem bu maçta hata yaptı, VAR pozisyonu süzemedi' diyerek kendimizi aldattık ya da saf duygularla olayların üzerini örttük, yanlışları halının altına süpürdük.

Erman Toroğlu’ndan MHK’nın hakem kararı hakkında flaş sözler: Futbolda ihtilaldir

Gelinen noktada canı yanan kulüplerin başkanları, masaya yumruklarını daha sert vurmaya başladı.
Kimi başkanlar da TFF'ye seslenerek, MHK'nin ve hakemlik camiasının içindeki tehlikeli yapılanmalara dikkat çekti.
Yıllardan beri, 'Sineklerle mücadele etmeyi bırakın, bataklığı kurutun' deyip durdum.

Erman Toroğlu’ndan MHK’nın hakem kararı hakkında flaş sözler: Futbolda ihtilaldir

Hakemler can yakıyor, şampiyonu belirleyecek kadar ileri gidecek hatalar yapıyor dedik. Sorumlular, günü kurtarmayı tercih etti, bazen de başını kuma gömenler oldu. 'Hata yapan hakemi birkaç maç dinlendiririz olur biter; yaparız hallederiz...' diyerek canı yanan kulüpleri, başkanları susturma yoluna gidildi.
Hep hatayı yanlış yerde arayarak MHK başkanlarını değiştirdik. Hakem camiasına neşter vuramadık.

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