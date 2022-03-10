Galatasaray'a Barcelona karşısında yüzde 3 şans! Otoriteler şans tanımıyor

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam Barcelona karşısına çıkacak... Sarı-Kırmızılılar'a mevcut formu, oyuncu kalitesi ve teknik adam performansı nedeniyle Katalan ekibinin karşısında fazla şans tanınmıyor.
Takımların performansına göre maçların sonuçlarıyla ilgili oranlar belirleyen "Euro Club Index" isimli internet sitesi de Galatasaray'ın bu akşam Nou Camp'tan mağlubiyet almadan ayrılmasını çok düşük bir ihtimal olarak görüyor.
Euro Club Index iki takımla ilgili yaptığı istatistiki incelemelerin ardından Barcelona'nın galibiyet şansını yüzde 86,7 olarak belirledi. Galatasaray'ın kazanma şansı ise sadece yüzde 3,4 olarak görülüyor.