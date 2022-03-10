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    • 10.03.2022 11:50
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    • 10.03.2022 11:50
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    Galatasaray'a Barcelona karşısında yüzde 3 şans! Otoriteler şans tanımıyor

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Barcelona'ya konuk olacak. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılıların son durumu nedeniyle Avrupa'da otoriteler Galatasaray'ın galibiyetine sadece yüzde 3'lük bir ihtimal verdi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray’a yüzde 3 şans! Kazanma ihtimali...

    Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam Barcelona karşısına çıkacak... Sarı-Kırmızılılar'a mevcut formu, oyuncu kalitesi ve teknik adam performansı nedeniyle Katalan ekibinin karşısında fazla şans tanınmıyor.



    Takımların performansına göre maçların sonuçlarıyla ilgili oranlar belirleyen "Euro Club Index" isimli internet sitesi de Galatasaray'ın bu akşam Nou Camp'tan mağlubiyet almadan ayrılmasını çok düşük bir ihtimal olarak görüyor.



    Euro Club Index iki takımla ilgili yaptığı istatistiki incelemelerin ardından Barcelona'nın galibiyet şansını yüzde 86,7 olarak belirledi. Galatasaray'ın kazanma şansı ise sadece yüzde 3,4 olarak görülüyor.



        Euro Club Index'e göre Nou Camp'taki karşılaşmanın berabere bitme oranı ise yüzde 9,9. Galatasaray bu akşam UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçına çıkacak takımlar arasında galibiyet yüzdesi en düşük olan takım olarak da kayıtları geçti.



        Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Barcelona özellikle teknik direktörlük koltuğuna Xavi'nin geçmesiyle büyük bir çıkış yakaladı. Ara transferde Pierre Aubameyang, Ferran Torres ve Adama Traore gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Katalan ekibi, La Liga'da üst üste aldığı başarılı sonuçlarla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

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