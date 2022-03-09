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    • Spor
    • 09.03.2022 14:52
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    • 09.03.2022 15:29
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    SON DAKİKA! TFF Başkanı Nihat Özdemir'den MHK'nın 13 hakemle ilgili kararı sonrası ilk açıklama! Bir hakem daha görevi bıraktı

    Son dakika haberine Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakemle ilgili aldığı karar sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'den ilk açıklama geldi. Kararın oy birliği ile alındığını açıklayan Özdemir, "Kararımız kesindir." dedi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından 13 kişilik hakem listesinde olmamasına rağmen Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinde VAR olarak görev yapan Mete Kalkavan'ın da hakemliği bırakma kararı aldığı ve kararını MHK'ya ilettiği öğrenildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, MHK'nın tarihi Hakem kararına ilişkin sessizliğini bozdu.

    "Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de federasyon başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım." diyen Özdemir oy birliği ile karar aldıklarını açıklarken, "Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir." dedi.

    METE KALKAVAN DA BIRAKTI
    43 yaşındaki Mete Kalkavan, sezonun kalanında göre yapamayacağı açıklanan13 kişilik listede olmamasına rağmen hakemliği bırakma kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.

        NE OLMUŞTU?
        Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.

        Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

        Sezonun kalanında Süper Lig'de maç yönetecek hakemler kimler?
        Yaşar Kemal Uğurlu
        Halil Umut Meler
        Atilla Karaoğlan
        Arda Kardeşler
        Erkan Özdamar
        Ümit Öztürk
        Mete Kalkavan
        Ali Şansalan
        Sarper Barış Saka
        Zorbay Küçük
        Yasin Kol
        Volkan Bayarslan
        Kadir Sağlam
        Mustafa Kürşad Filiz
        Çağdaş Altay

        Var Hakemleri
        Özgüç Türkalp
        Özgür Yankaya
        Emre Malok
        Erkan Engin
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        Haberler Spor SON DAKİKA! TFF Başkanı Nihat Özdemir'den MHK'nın 13 hakemle ilgili kararı sonrası ilk açıklama! Bir hakem daha görevi bıraktı
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