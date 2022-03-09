SON DAKİKA! TFF Başkanı Nihat Özdemir'den MHK'nın 13 hakemle ilgili kararı sonrası ilk açıklama! Bir hakem daha görevi bıraktı

"Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de federasyon başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım." diyen Özdemir oy birliği ile karar aldıklarını açıklarken, "Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir." dedi.