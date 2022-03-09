SON DAKİKA! TFF Başkanı Nihat Özdemir'den MHK'nın 13 hakemle ilgili kararı sonrası ilk açıklama! Bir hakem daha görevi bıraktı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, MHK'nın tarihi Hakem kararına ilişkin sessizliğini bozdu.
"Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de federasyon başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım." diyen Özdemir oy birliği ile karar aldıklarını açıklarken, "Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir." dedi.
METE KALKAVAN DA BIRAKTI
43 yaşındaki Mete Kalkavan, sezonun kalanında göre yapamayacağı açıklanan13 kişilik listede olmamasına rağmen hakemliği bırakma kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.