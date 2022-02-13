Aslan’ın ateşle imtihanı! Cimbom, maç fazlasıyla düşme hattının 4 puan üzerinde

G.Saray Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Galibiyet hasreti 6 maça ulaştı. 8. dakikada Gomis'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 10. dakikada Feghouli, müsait pozisyondaki Babel'e topu vermeyip şutunu çekti ancak kaleciyi geçemedi.

CİCALDAU KALECİYİ GEÇEMEDİ

35'te Berkan Kutlu çektiği şutta çerçeveyi bulmayı başaramadı.. 62'de Ryan Babel'in şık pasında Alexandru Cicaldau karşı karşıya pozisyonda kaleci Bilal'i geçmeyi başaramadı.

GOL PERDESİNİ CARDOSO AÇTI

65'te Kerem'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği harika şutu kaleci kornere çeldi. 69'da Cardoso'nun arka direkte kaleye gönderdiği şut sekerek ağlara gitti. Kayseri öne geçti: 0-1.

MOHAMED 1 PUANI GETİRDİ

74'te Berkan'ın sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı. 75'te ise Babel'in kafa şutu az farkla dışarı çıktı. 85'te Mostafa Mohamed kornerden gelen topta kafayla ağları sarstı: 1-1.

CİCALDAU'YA KESİK

Cimbom'un teknik direktörü Torrent, bu sezon geride kalan 26 maçın tamamında 11'de oynayan Alexandru Cicaldau'yu dün yedek bıraktı. Rumen orta saha oyuncusu Kayseri maçında ilkinci yarıda oyuna dahil oldu.

TARİHİ TERSTEN YAZDI!

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, Sarı-Kırmızılı kulüpte tarihi tersten yazıyor. Fatih Terim sonrası Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan İspanyol hoca, Kayserispor maçıyla birlikte Sarı-Kırmızılı takımın başında çıktığı 5. maçta da galibiyet yüzü göremedi. Domenec Torrent böylelikle Galatasaray'da üst üste oynanan 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Sarı-Kırmızılı takımda çıktığı 5 maçta 3 yenilgi ve 2 beraberlik elde ederek 2 puan alabilen Domenec Torrent, şimdiden hedef tahtasına konan isim oldu.

ERICK PULGAR KONTENJANA TAKILDI

G.Saray'da Kayseri maçına ilk 11'de başlaması beklenen Erick Pulgar, Emre Kılınç'ın kadrodan çıkarılması ile yabancı kontenjanına takıldı. Emre'nin yokluğunda sağ kanatta Babel oynadı. 3 kişilik yerli zorunluluğunu ise Torrent; Kerem, Berkan ve Taylan'dan yana kullandı. Pulgar kulübede başladı.

MOHAMED 2022'DE İLK KEZ

Kayseri karşısında G.Saray'ın tek golünü atan Mohamed, 2022'de ilk kez ağları sarsmayı başardı.

AYNI KiŞi DEVAM EDERDi

Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, Kayserispor beraberliği sonrası yaptığı açıklamalarda Fatih Terim dönemine işaret etti. Torrent şunları söyledi: "Galatasaray iyi bir yönde ilerlemediği için ben buraya geldim. Yoksa aynı kişi burada devam ederdi. Galatasaray, biz geldiğimizde 13. sıradaydı. Olduğumuz yerden kimse memnun değil. İlk önce ben memnun değilim. Ben geldiğimde de bulunduğumuz pozisyon belliydi. İkinci seviye ligden bir takım bizi eledi. Kulübün ihtiyacı olan şey sakinlik. Islıklamak değil"

413 GÜNLÜK HASRET SONA ERDİ

Evinde geçirdiği bir kaza sonrasında futboldan uzak kalan Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui 413 gün sonra maç kadrosunda yer aldı. Maç öncesi taraftarların tezahüratlarına karşılık veren Omar maçta süre almadı.