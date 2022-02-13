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    • Spor
    • 13.02.2022 09:19
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    • 13.02.2022 09:19
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    NBA'de Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ı 103-93 yendi

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncuları karşı karşıya getiren karşılaşmada Philadelphia 76ers, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 103-93 mağlup etti. Furkan Korkmaz 9 sayı atarken Cedi Osman ise 12 sayı attı.

    AA
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    NBA'e 11 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Sixers, sezonun 34. galibiyetini Cedi Osman'ın takımı Cavaliers'ı 10 sayı farkla yenerek elde etti.

    Ev sahibi ekipte 40 sayı, 14 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Joel Embiid, galibiyette önemli rol oynadı. Tyrese Maxey'in 16 sayı attığı mücadelede 17 dakika süre alan Furkan Korkmaz, 9 sayı, 2 ribaunt, 1 blokla maçı tamamladı.

    Konuk takımda Darius Garland 27 sayı, 4 ribauntla en skorer isim oldu. 25 dakika süre alan Cedi Osman, 12 sayı, 3 ribaunt, 4 asistlik performans sergiledi.
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        Haberler Spor NBA'de Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ı 103-93 yendi
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