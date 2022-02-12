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    • Spor
    • 12.02.2022 17:49
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    • 12.02.2022 18:02
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    Galatasaray-Kayserispor | CANLI ANLATIM İZLE

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Galatasaray-Kayserispor | CANLI

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

    Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

    GALATASARAY-KAYSERİSPOR | CANLI
    beINSPORTS'tan canlı yayınlanan maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Gomis.

    Kayserispor (muhtemel): Bilal, Onur, Attamah, Mert Çetin, Carole, Emrah, İbrahim, Abdulkadir, Mane, Gavranovic, Bertolacci.

    GOMİS İLK 11'DE

    Galatasaray'ın eski golcüsü ve yeni transferi Batefimbi Gomis Kayserispor maçının ilk 11'inde yer aldı.

        Galatasaray ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşarken, 28 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı ekip, 24. haftayı lider Trabzonspor'un 29 puan gerisinde 13. sırada tamamladı.

        Yukatel Kayserispor ise 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 34 puanla 24. haftayı 10. sırada bitirdi.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Yukatel Kayserispor, 3-0'lık skorla kazanmıştı.

        LİGDE SON 13 MAÇTA TEK GALİBİYET
        Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

        Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde 20 gol gördü.

        Galatasaray, Süper Lig'de küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.

        TORRENT YÖNETİMİNDE GALİBİYETİ YOK
        Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 lig maçında da galibiyet elde edemedi.

        Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ile de berabere kaldı.

        52. RANDEVU
        İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 51 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 4 galibiyet aldı, 15 maç da berabere sonuçlandı.

        Rekabette Galatasaray'ın toplam 112 golüne, Kayserispor 41 golle yanıt verebildi.

        Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Kayserispor 3-0'lık skorla kazandı.

        İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
        İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 25 lig maçının 20'sini kazandı, 3 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

        İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 72 gol atıp, kalesinde 18 gol gördü.

        EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
        Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

        Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta 3-0'lık skorla elde etti.

        Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 51 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
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