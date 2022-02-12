Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a olay gönderme: Bir kopukluk bir tuhaflık...

Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor. Sarı kırmızılılar Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
TOROĞLU BOMBALADI
Galatasaray'ın kötü futbolunu yorumlayan Erman Toroğlu bomba ifadeler kullandı.
BİR TUHAFLIK VAR BU TAKIMDA
Usta yorumcu, "Bir kopukluk var, bir iletişimsizlik var Galatasaray takımında. Bir tuhaflık var takımda..." dedi.
Toroğlu şunları söyledi:
"Bir kopukluk var Galatasaray takımında. İletişimsizlik var… Onu yedek kulübesinde görüyorum, sahadaki futbolcuda görüyorum. Bir tuhaflık var. Bir birleştirici yapıştırıcı bir şeyler lazım Galatasaray'a. Bunu yapacak adamın da Galatasaray'ı tanıması lazım. Dışardan gelen bir adamla yapamaz bunu."
GALATASARAY'DAN SON 14 MAÇTA TEK GALİBİYET
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi.