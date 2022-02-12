Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a olay gönderme: Bir kopukluk bir tuhaflık...

Toroğlu şunları söyledi:

"Bir kopukluk var Galatasaray takımında. İletişimsizlik var… Onu yedek kulübesinde görüyorum, sahadaki futbolcuda görüyorum. Bir tuhaflık var. Bir birleştirici yapıştırıcı bir şeyler lazım Galatasaray'a. Bunu yapacak adamın da Galatasaray'ı tanıması lazım. Dışardan gelen bir adamla yapamaz bunu."

GALATASARAY'DAN SON 14 MAÇTA TEK GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi.