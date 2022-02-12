ÖZEL HABER - Galatasaray 2022’ye giremedi! 49 günlük büyük hasret
Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, 2022 yılında ligde oynadığı 6 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Yeni yılda oynadığı 6 maçta sadece 2 puan elde etti. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
12.02.2022 23:10
- Son Güncelleme: 12.02.2022 23:15
Tarihinin en kötü günlerini geçiren Galatasaray, taraftarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor…
Son olarak Süper Lig'in 25. Haftasında sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Cimbom'un ligdeki galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.
2022 yılında ligde oynadığı 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik alan Galatasaray, bu süreçte sadece 2 puan toplayabildi.