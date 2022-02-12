Vav TV İzle
Haberler Spor ÖZEL HABER - Galatasaray 2022’ye giremedi! 49 günlük büyük hasret

ÖZEL HABER - Galatasaray 2022’ye giremedi! 49 günlük büyük hasret

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, 2022 yılında ligde oynadığı 6 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Yeni yılda oynadığı 6 maçta sadece 2 puan elde etti. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
12.02.2022 23:10 - Son Güncelleme: 12.02.2022 23:15
ÖZEL HABER - Galatasaray 2022’ye giremedi! 49 günlük büyük hasret

Tarihinin en kötü günlerini geçiren Galatasaray, taraftarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor…

GALERİ DEVAM EDİYOR
ÖZEL HABER - Galatasaray 2022’ye giremedi! 49 günlük büyük hasret

Son olarak Süper Lig'in 25. Haftasında sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Cimbom'un ligdeki galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

ÖZEL HABER - Galatasaray 2022’ye giremedi! 49 günlük büyük hasret

Ligde 6 maçtır galibiyet elde edemeyen Sarı-Kırmızılılar, 2022 yılında da şu ana kadar sahadan zaferle ayrılmayı bir türlü başaramadı ve yeni yılda taraftarına kabus yaşattı.

ÖZEL HABER - Galatasaray 2022’ye giremedi! 49 günlük büyük hasret

2022 yılında ligde oynadığı 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik alan Galatasaray, bu süreçte sadece 2 puan toplayabildi.

ÖZEL HABER - Galatasaray 2022’ye giremedi! 49 günlük büyük hasret

Sarı-Kırmızılılar, ligdeki son galibiyetini ise 25 Aralık 2021'de evinde Antalyaspor'a karşı elde etti.

SON DAKİKA