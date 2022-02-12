Erick Pulgar gerçeği! İşte ilk 11'de olmamasının sebebi...

Galatasaray'da Kayserispor maçının ilk 11'inde yeni transfer Erick Pulgar'ın yer almaması büyük şaşkınlık yarattı.
Orta alanda büyük sorun yaşayan Sarı-Kırmızılılar'da Pulgar'ın Kayseri maçı ile ilk 11'e monte edilmesi beklense de takım içinde yaşanan bir gelişme Şili'li futbolcunun yedek kalmasına sebep oldu.
PULGAR SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Galatasaray'da sağ kanatta forma giyen Emre Kılınç'ın geçirdiği mide rahatsızlığı sebebiyle Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent, Babel'e Emre'nin yerine sağ kanatta görev vermek zorunda kaldı.
3 yerli oyuncu oynatma mecburiyetini Kerem Aktürkoğlu ile birlikte orta alanda forma giyen Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'dan yana kullanan Torrent, yabancı sınırlaması sebebiyle Erick Pulgar'a ilk 11'de şans veremedi.