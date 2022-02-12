Erick Pulgar gerçeği! İşte ilk 11'de olmamasının sebebi...

Galatasaray'da Kayserispor maçının ilk 11'inde yeni transfer Erick Pulgar'ın yer almaması büyük şaşkınlık yarattı.

Orta alanda büyük sorun yaşayan Sarı-Kırmızılılar'da Pulgar'ın Kayseri maçı ile ilk 11'e monte edilmesi beklense de takım içinde yaşanan bir gelişme Şili'li futbolcunun yedek kalmasına sebep oldu.