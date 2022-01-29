Roman Bürki için Galatasaray ile Borussia Dortmund arasında çetin pazarlık...

Transfer haberleri... Uzun süredir devam eden kaleci arayışlarına Borussia Dortmund'dan Roman Bürki'yi kiralayarak son vermeye hazırlanan Galatasaray, İsviçreli eldivenin transferi için Alman kulübünden fedakarlık bekliyor.
Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci transferi yapmak için uzun süredir çalışmalarda bulunan Galatasaray, son olarak Borussia Dortmund'da forma giyen Roman Bürki'de karar kıldı.
Avrupa Ligi listesinin 2 Şubat'ta UEFA'ya teslim edilecek olması sebebiyle kaleci transferinde gaza basan Sarı-Kırmızılılar'da başkan Burak Elmas, Roman Bürki ile anlaştıklarını kulübü Borussia Dortmund ile ise görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.