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    • Spor
    • 29.01.2022 13:42
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    • 29.01.2022 13:47
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    Roman Bürki için Galatasaray ile Borussia Dortmund arasında çetin pazarlık...

    Galatasaray haberleri... Aslan, Fernando Muslera'nın kaledeki boşluğunu doldurmak için harıl harıl çalışıyor. Borussia Dortmund'dan Roman Bürki'nin ücretinin bir kısmını ödemesini bekleyen Sarı-Kırmızılı yönetim Alman kulübün şartını geri çekmesini istiyor.

    Özel Haber | Roman Bürki’deki tek pürüz...

    Transfer haberleri... Uzun süredir devam eden kaleci arayışlarına Borussia Dortmund'dan Roman Bürki'yi kiralayarak son vermeye hazırlanan Galatasaray, İsviçreli eldivenin transferi için Alman kulübünden fedakarlık bekliyor.

    Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci transferi yapmak için uzun süredir çalışmalarda bulunan Galatasaray, son olarak Borussia Dortmund'da forma giyen Roman Bürki'de karar kıldı.

    Avrupa Ligi listesinin 2 Şubat'ta UEFA'ya teslim edilecek olması sebebiyle kaleci transferinde gaza basan Sarı-Kırmızılılar'da başkan Burak Elmas, Roman Bürki ile anlaştıklarını kulübü Borussia Dortmund ile ise görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.

        Galatasaray'ın Bürki'nin kiralık transferi için oyuncunun yarım sezonluk net maaşı olan 1.5 milyon Euro'nun bir kısmının Dortmund tarafından karşılanmasını istediği öğrenildi. Tarafların bu konuda anlaşmasının hemen ardından İsviçreli kalecinin Sarı-Kırmızılı takıma imza atacağı belirtildi.

        31 yaşındaki kaleci için kiralama bedeli istemeyen Dortmund'un Galatasaray'ın Bürki'nin yarım sezonluk maaşının tamamını ödemesini şart koştuğu konuşulsa da iki kulübün bu konuda orta yolu bulmaya yakın olduğu ve transferin imza aşamasına geldiği kaydedildi.

        2015'ten bu yana Borussia Dortmund forması giyen Roman Bürki'nin kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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        Haberler Spor Roman Bürki için Galatasaray ile Borussia Dortmund arasında çetin pazarlık...
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