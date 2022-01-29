Roman Bürki için Galatasaray ile Borussia Dortmund arasında çetin pazarlık...

Avrupa Ligi listesinin 2 Şubat'ta UEFA'ya teslim edilecek olması sebebiyle kaleci transferinde gaza basan Sarı-Kırmızılılar'da başkan Burak Elmas, Roman Bürki ile anlaştıklarını kulübü Borussia Dortmund ile ise görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.