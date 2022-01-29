Özel Haber I Gedson Fernandes Galatasaray için Benfica'dan ayrılmak isiyor

Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eren Gedson Fernandes, Benfica'dan kesin olarak ayrılmak istiyor.

Sarı-Kırmızılılar'da daha önce kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki yıldız oyuncu sezonun ikinci yarısında yeniden Florya'da olmayı planlıyor.

Bu sezon sadece 4 maçta forma giyen Gedson Fernandes'in güncel piyasa değeri 8 milyon Euro… Genç yıldız Galatasaray'da 18 maçta 1 gol atarken 3 de asiste imza atmıştı.