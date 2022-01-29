Fenerbahçe haberleri | Miguel Crespo muradına eriyor! 2 Şubat'ta güncellenecek yeni listede yer alacak



TAKIMA ÖNEMLİ KATKILARI OLACAK

Sarı-Lacivertli kulübe 1.5 milyon Euro karşılığında gelen ve bu sezonun en isabetli transferlerinden biri olan Crespo'nun ilk yarıdaki Avrupa Ligi maçlarında yer alamaması takımda ciddi bir eksiklik yaratırken, Portekizli oyuncunun Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek olan Fenerbahçe'ye önemli bir katkı sunması bekleniyor.