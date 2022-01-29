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    • Spor
    • 29.01.2022 12:48
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    • 29.01.2022 12:48
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    Fenerbahçe haberleri | Miguel Crespo muradına eriyor! 2 Şubat'ta güncellenecek yeni listede yer alacak

    Fenerbahçe'de sezon başında transferinin UEFA listesinin verilmesinden sonra gerçekleşmesi sebebiyle ligin ilk yarısındaki Avrupa Ligi maçlarında forma giyemeyen Miguel Crespo, 2 Şubat'ta güncellenecek yeni listede yer alacak.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Miguel Crespo muradına eriyor!

    Fenerbahçe'de sezonun başlamasının ardından transfer edildiği için ligin ilk yarısında ismi UEFA listesine dahil edilmeyen ve bu periyottaki Avrupa Ligi maçlarında boy gösteremeyen Miguel Crespo, muradına eriyor.


    KADROYA DAHİL EDİLECEK
    Fenerbahçe'ye dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'nın isteği üzerine gelen ve gösterdiği etkili performansla göze girmeyi başaran Portekizli orta saha oyuncusunun, Sarı-Lacivertliler'in 2 Şubat'ta UEFA'ya bildereceği Konferans Ligi kadrosuna dahil edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.


    TAKIMA ÖNEMLİ KATKILARI OLACAK
    Sarı-Lacivertli kulübe 1.5 milyon Euro karşılığında gelen ve bu sezonun en isabetli transferlerinden biri olan Crespo'nun ilk yarıdaki Avrupa Ligi maçlarında yer alamaması takımda ciddi bir eksiklik yaratırken, Portekizli oyuncunun Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek olan Fenerbahçe'ye önemli bir katkı sunması bekleniyor.

        Fenerbahçe'de Crespo'nun yanı sıra ilk yarıda UEFA listesine bildirilmeyen Serdar Dursun da Sarı-Lacivertliler'in Avrupa kadrosunda yer alacak.

        UEFA listesinden çıkarılması beklenen isimlerin başında ise Alman orta saha oyuncusu Max Meyer geliyor.

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