Domenec Torrent'ten İsmail Çipe sözleri! Taraftarın hedefindeydi...

Galatasaray Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.
Teknik Direktörü Domenec Torrent maçın ardından açıklamalarda bulundu. Torrent taraftarın tepkisini çeken İsmail Çipe'ye sahip çıktı.
Torrent, Kasımpaşa müsabakasında ilk yarı ve ikinci yarının uzatma bölümünde birer gol yediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Uzatma dakikalarında 2 gol yiyerek kaybettiğimiz bir maç oldu. Yedi oyuncumuzun eksikliği var ama bir bahane değil, gerçeklik. İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Öngördüğümüz bir plan değildi. Sadece kısa ve geriye paslar yapıyorduk. İstediğimiz şey hızlı oynama ve kanatları kullanmaydı. İçeride çok top kaybı yaşadık. Dışarıdan Kerem ve Morutan ile oynamayı düşünmüştük. İkinci yarıya çok daha iyi başladık. 2-1 öne geçme şansımız oldu ama onlar bize gol attı.
Galatasaray gibi büyük bir kulübün içinde bulunduğu baskı, genç olmasıyla etkileyebiliyor. Son 15 dakikayla ilgili ciddi problemi var. Özellikle son dakikalardaki 2 golü yememeliydik. Özellikle 45+2. dakikadakini yememeliydik. Maçın kopma noktası oldu. Maçı 3-1 kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Oyunun kontrolünü elimizde tutabilirdik. Kazanamadık ve taraftarlarımızda bu durumun yaşattığı üzüntüden dolayı özür diliyoruz. Yeni gelmiş farklı bir hocayım ama bu çok bir şey ifade etmiyor. Herkesin tutkuyla sarılması gerekiyor."