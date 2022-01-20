Domenec Torrent'ten İsmail Çipe sözleri! Taraftarın hedefindeydi...

"ŞANSSIZLIĞIMIZ GELİR GELMEZ 7 GÜN İÇİNDE 3 MAÇ OYNAMAMIZ"

Torrent, Galatasaray'ın başına geçme nedeninin takımın kötüye gitmesi olduğunu vurguladı.

PROBLEM MENTAL!

Takımdaki problemin fizikten ziyade mental olduğunu aktaran 59 yaşındaki teknik adam, "Bir antrenör geldiğinde genelde fiziki problemlerden bahseder ama en önemli şey bu değil. Önemli olan şey oyuncuların mental olarak kendilerine engel koyması. Kaliteli ve iyi oyuncularımız var ama bu tarz durumlarda deneyimli değiller. Baskıya dayanabilmek çok önemli. İtalya ve İspanya'nın bütün büyük takımlarında yaşanan durumlar. Tabii ki takım için en iyi durum değil. Şu anda Galatasaray'ın antrenörüysem durum kötüye gittiği için. Bir problem vardı. Bizim de şanssızlığımız gelir gelmez 7 gün içinde 3 maç oynamamız. En önemli oyuncular da bizimle değil. Bazıları sakat, bazıları Afrika Uluslar Kupası'nda, bazıları da kart cezalısı. Net bir şekilde hangi pozisyonları güçlendirebileceğimi biliyorum ama antrenör kulübün bir çalışanıdır ve her zaman kulüpteki diğer kişilerle bu konularda görüşme yapması gerekir. En çok ilgili olan yöneticiler ve başkan. Onlar bu durumu değiştirmek istiyor." diye konuştu.