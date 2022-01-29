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    • Spor
    • 29.01.2022 14:00
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    • 29.01.2022 14:00
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    Trabzonspor’da stoper transferi çıkmaza girdi! Fırtına'nın planı ne?

    Devre arasında 8 oyuncuyu kadrosuna katarak transferde yine rakiplerine fark atan Trabzonspor’da stoper transferi çıkmaza girdi. Trabzonspor, talip olduğu isimlerin kulüplerinin yüksek bonservis ücreti ödemesi ve bazılarının da Türkiye’ye dönmek istememesi üzerine şimdilik beklemeye geçti.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Fırtına’da stoper çıkmazı

    Bordo-Mavililer, 8 Şubat'ta bitecek transfer döneminde stoper hamlesini en sona bıraktı. Elinde 14 yabancı bulunan Trabzonspor Edgar Ie'nin boşluğunu mecburen yerli bir isimle doldurmak zorunda.

    Karadeniz Fırtınası'nın öncelikli hedefi Kaan Ayhan'dı. İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen milli yıldız için İtalyanlar geri adım atmıyor. Çizme basınına göre Sassuolo'nun 8 milyon Euro inadı devam ediyor.

    Adaylardan diğer ikisi Koray Günter ve Ömer Toprak ise Türkiye'ye dönmek istemiyor. Hellas Verona forması giyen Koray'ın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Werder Bremen'in kaptanı Ömer Toprak'ın ise sözleşmesi sezon sonu bitiyor.



    FIRTINA BEKLEMEDE
    Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın için kulübü 3 milyon Euro bonservis ücreti talep etti. Trabzonspor, talip olduğu isimlerin kulüplerinin yüksek bonservis ücreti ödemesi ve bazılarının da Türkiye'ye dönmek istememesi üzerine şimdilik beklemeye geçti.

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    Haberler Spor Trabzonspor’da stoper transferi çıkmaza girdi! Fırtına'nın planı ne?
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