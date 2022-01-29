Son dakika transfer haberleri: Wolfsburg, Galatasaray’ın Josuha Guilavogui için yaptığı teklifi kabul etti

Transfer çalışmalarında atağa kalkan Galatasaray ile ilgili Fransız medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın Wolfsburg'un yıldız orta sahası ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.
ADIM ADIM GALATASARAY'A
Fransız medyasından RMC Sport'un haberine göre Wolfsburg, Galatasaray'ın Josuha Guilavogui için yaptığı kalıcı transfer teklifini kabul etti. Tecrübeli oyuncunun, Sarı-Kırmızılılar'a giderek daha da yaklaştığı yazıldı.
Haberde Bordeaux ayrıntısına da yer verildi. Fransız ekibinin de satın alma opsiyonlu bir teklif yaptığı iddia edildi.
TRANSFERDE İMZA YAKIN
Sarı-Kırmızılı ekibin 32 yaşındaki oyuncuyla görüşmeleri tamamlaması ve transferin kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.
2023 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Fransa Milli Takımı'nın formasını 7 kez giyen Josuha Guilavogui, bu sezon Alman ekibinde 21 karşılaşmada görev aldı. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.