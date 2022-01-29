Son dakika transfer haberleri: Wolfsburg, Galatasaray’ın Josuha Guilavogui için yaptığı teklifi kabul etti

Transfer çalışmalarında atağa kalkan Galatasaray ile ilgili Fransız medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın Wolfsburg'un yıldız orta sahası ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.



ADIM ADIM GALATASARAY'A

Fransız medyasından RMC Sport'un haberine göre Wolfsburg, Galatasaray'ın Josuha Guilavogui için yaptığı kalıcı transfer teklifini kabul etti. Tecrübeli oyuncunun, Sarı-Kırmızılılar'a giderek daha da yaklaştığı yazıldı.