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    • Spor
    • 22.01.2022 13:03
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    • 22.01.2022 13:22
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    Taha Altıkardeş'i Trabzonspor mu, Fenerbahçe mi kapacak?

    Süper Lig haberleri... Trabzonspor ile Fenerbahçe bu kez Taha Altıkardeş için rekabete girişti. Bugün Bursaspor Yönetimi ile bir araya gelecek olan Bordo-Mavililer genç yeteneği kadrosuna katmak istiyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin Taha savaşı

    Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Trabzonspor, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler, Bursaspor'un iki genç yıldızı Taha Altıkardeş ve Batuhan Kör'ü transfer etmek için harekete geçti.

    Bursaspor ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı... Bu sezon flaş transferlere imza atan Bordo-Mavililer, 18 yaşındaki Taha Altıkardeş için hamle yaptı.

    Trabzonspor, Taha Altıkardeş için bugün Bursaspor Yönetimi ile bir araya gelecek. Karadeniz Fırtınası ayrıca Kerem Şen transferi için de Yeşil-Beyazlılar ile masaya oturacak.

        Bursaspor'un yıldız adayı Taha için vereceği karar merakla bekleniyor… Transferin önümüzdeki hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

        18 yaşındaki stoper Taha Altıkardeş'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Genç yeteneğin güncel piyasa değeri ise 550 bin Euro.

        Bu sezon Bursaspor'da 15 maçta görev yapan genç stoper, 962 dakika sahada kaldı.

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