Taha Altıkardeş'i Trabzonspor mu, Fenerbahçe mi kapacak?

Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Trabzonspor, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler, Bursaspor'un iki genç yıldızı Taha Altıkardeş ve Batuhan Kör'ü transfer etmek için harekete geçti.
Bursaspor ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı... Bu sezon flaş transferlere imza atan Bordo-Mavililer, 18 yaşındaki Taha Altıkardeş için hamle yaptı.
Trabzonspor, Taha Altıkardeş için bugün Bursaspor Yönetimi ile bir araya gelecek. Karadeniz Fırtınası ayrıca Kerem Şen transferi için de Yeşil-Beyazlılar ile masaya oturacak.