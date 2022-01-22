Trabzonspor'un Aral Şimşir transferinde Filip Novak detayı: Midtjylland daha fazla para koparmanın peşinde!

DANİMARKALI KULÜP DAHA FAZLA PARA KOPARMAK İÇİN İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR

Bordo-Mavililer, FC Midtjylland'ın golcüsü Aral Şimşir ile her konuda anlaşmaya vardı. Ancak Danimarka kulübü, sürekli fiyat artırıyor ve daha fazla para koparmak için işi yokuşa sürüyor.