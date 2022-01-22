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    • Spor
    • 22.01.2022 12:13
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    • 22.01.2022 12:13
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    Trabzonspor'un Aral Şimşir transferinde Filip Novak detayı: Midtjylland daha fazla para koparmanın peşinde!

    Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Trabzonspor, devre arasında kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirmeye devam ediyor. Bordo-Mavililer, FC Midtjylland’ın golcüsü Aral Şimşir ile her konuda anlaşmaya varırken Danimarka kulübü transferde zorluk çıkarıyor. Bordo-Mavililer, 2018 yılında FC Midtjylland’dan Filip Novak’ı tranfer etmiş ancak transfer süreci bir hayli uzamıştı. Hatta bir ara transfer gerçekleşmeme boyutuna bile gelmişti.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Yeter artık Midtjylland!

    Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapan Trabzonspor, el sıkıştığı genç yıldızın transferinde Danimarka kulübünün katı tutumu nedeniyle sorun yaşıyor.

    DANİMARKALI KULÜP DAHA FAZLA PARA KOPARMAK İÇİN İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR
    Bordo-Mavililer, FC Midtjylland'ın golcüsü Aral Şimşir ile her konuda anlaşmaya vardı. Ancak Danimarka kulübü, sürekli fiyat artırıyor ve daha fazla para koparmak için işi yokuşa sürüyor.

    Bordo-Mavililer, 2018 yılında FC Midtjylland'dan Filip Novak'ı tranfer etmiş ancak transfer süreci bir hayli uzamıştı. Hatta bir ara transfer gerçekleşmeme boyutuna bile gelmişti.

        Trabzonspor, o dönem Çekyalı oyuncu için 1.9 milyon Euro'yu kakasından çıkarmıştı. Aynı sancılı süreç Aral Şimşir transferinde de yaşanıyor.

        19 yaşındaki Aral Şimşir'in FC Midtjylland ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç golcü A Takım'da sürekli yer almadığı için Danimarka'dan ayrılmak istiyor.

        Trabzonspor, Aral Şimşir için 1-2 gün daha bekleyecek. Danimarka kulübünün tutumu değişmezse transfer rafa kalkacak.

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        Haberler Spor Trabzonspor'un Aral Şimşir transferinde Filip Novak detayı: Midtjylland daha fazla para koparmanın peşinde!
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