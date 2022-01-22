Trabzonspor'un Aral Şimşir transferinde Filip Novak detayı: Midtjylland daha fazla para koparmanın peşinde!

Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapan Trabzonspor, el sıkıştığı genç yıldızın transferinde Danimarka kulübünün katı tutumu nedeniyle sorun yaşıyor.
DANİMARKALI KULÜP DAHA FAZLA PARA KOPARMAK İÇİN İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR
Bordo-Mavililer, FC Midtjylland'ın golcüsü Aral Şimşir ile her konuda anlaşmaya vardı. Ancak Danimarka kulübü, sürekli fiyat artırıyor ve daha fazla para koparmak için işi yokuşa sürüyor.
Bordo-Mavililer, 2018 yılında FC Midtjylland'dan Filip Novak'ı tranfer etmiş ancak transfer süreci bir hayli uzamıştı. Hatta bir ara transfer gerçekleşmeme boyutuna bile gelmişti.