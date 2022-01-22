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Haberler Spor Kanarya zorlu Sivas deplasmanında! İşte Demir Grup Sivasspor Sivasspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Kanarya zorlu Sivas deplasmanında! İşte Demir Grup Sivasspor Sivasspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sivas'taki kritik mücadele öncesi İsmail Kartal ve Rıza Çalımbay 11'leri belirledi.

takvim.com.tr
AA
22.01.2022 09:28 - Son Güncelleme: 22.01.2022 09:29
Kanarya zorlu Sivas deplasmanında! İşte Demir Grup Sivasspor Sivasspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Ligde geride kalan 22 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 36 puanla 3. sırada girdi.

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Kanarya zorlu Sivas deplasmanında! İşte Demir Grup Sivasspor Sivasspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri

Süper Lig'de çıktığı maçların 7'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Sivasspor ise 30 puanla 11. basamakta yer aldı.

Kanarya zorlu Sivas deplasmanında! İşte Demir Grup Sivasspor Sivasspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma, 1-1 sonuçlanmıştı.

Kanarya zorlu Sivas deplasmanında! İşte Demir Grup Sivasspor Sivasspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de 4 futbolcu, Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Kanarya zorlu Sivas deplasmanında! İşte Demir Grup Sivasspor Sivasspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve Muhammed Gümüşkaya ile bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır, karşılaşmada görev yapamayacak.

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