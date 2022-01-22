Kanarya zorlu Sivas deplasmanında! İşte Demir Grup Sivasspor Sivasspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sivas'taki kritik mücadele öncesi İsmail Kartal ve Rıza Çalımbay 11'leri belirledi.
22.01.2022 09:28
- Son Güncelleme: 22.01.2022 09:29
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Ligde geride kalan 22 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 36 puanla 3. sırada girdi.