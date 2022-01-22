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    • Spor
    • 22.01.2022 13:13
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    • 22.01.2022 13:13
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    Özel Haber I Galatasaray adım adım küme düşme hattına

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray gösterdiği performansla taraftarı çileden çıkarmış durumda. Düşme hattının sadece 4 puan üzerinde bulunan Sarı-Kırmızılılar birçok sorunla boğuşuyor. İşte sarı kırmızılı takımın başarısızlık tablosu...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Galatasaray adım adım küme düşme hattına

    Galatasaray, Süper Lig'de 22 hafta sonunda topladığı 27 puanla 13. sırada bulunuyor. Düşme hattının sadece 4 puan üzerinde bulunan Sarı-Kırmızılılar birçok sorunla boğuşuyor.

    En kötü sezonlarından biri yaşayan Sarı-Kırmızılılar, birçok istatistikte ise ligin dibinde yer alıyor. Onlardan en dikkat çekici olan ise hücumdaki bitiriciliği…

    Gol pozisyonuna girmekte zorlanmayan Aslan, iş topu filelere buluşturmaya gelince sınıfta kalıyor! Sarı-Kırmızılılar, penaltılar da dahil şu ana kadar net pozisyonlarda 61 şut çekip yalnızca 17 gol bulabildi. Galatasaray, yüzde 28'lik gole çevirme oranı ligin en kötü istatistiğine sahip takımı...

        Ezeli rakipleri Beşiktaş yüzde 45 orana sahip… Fenerbahçe net pozisyonların yüzde 42'sini gole çeviriyor. Lig lideri ise bu sıralamada ikinci sırada. Bordo-Mavililer, net pozisyonların yüzde 47'sini gole çevirdi.

        Zirvede ise yüzde 59'luk oranla Kayserispor yer alıyor. Galatasaray'ın santrforlarından Mohamed ligde 5 gol attı. Diagne ise 2 golde kaldı. Halil Dervişoğlu ise 3 golde kaldı.

        Cimbom'un 3 santrforu 22 hafta sonunda ligde 10 gole ulaşırken, gol krallığı sıralamasında zirvede yer alan Karagümrüklü Pesic'in 12 golü bulunuyor.
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