Özel Haber I Galatasaray adım adım küme düşme hattına

Galatasaray, Süper Lig'de 22 hafta sonunda topladığı 27 puanla 13. sırada bulunuyor. Düşme hattının sadece 4 puan üzerinde bulunan Sarı-Kırmızılılar birçok sorunla boğuşuyor.
En kötü sezonlarından biri yaşayan Sarı-Kırmızılılar, birçok istatistikte ise ligin dibinde yer alıyor. Onlardan en dikkat çekici olan ise hücumdaki bitiriciliği…
Gol pozisyonuna girmekte zorlanmayan Aslan, iş topu filelere buluşturmaya gelince sınıfta kalıyor! Sarı-Kırmızılılar, penaltılar da dahil şu ana kadar net pozisyonlarda 61 şut çekip yalnızca 17 gol bulabildi. Galatasaray, yüzde 28'lik gole çevirme oranı ligin en kötü istatistiğine sahip takımı...