Bordo-Mavililer tecrübeli oyuncu Samet Akaydın için ısrarını sürdürüyor

Trabzonspor'da stoper arayışı devam ederken gündeme gelen isimler arasında Samet Akaydın için yeni girişim yapıldığı bildirildi. Oyuncuyu transfer etmek için Adana Demirspor ile daha önce yapılan görüşmelerde bir anlaşma ortamı sağlanmazken önceki gün Trabzonspor Yönetimi'nin Samet Akaydın için bir görüşme daha yaptığı ifade edildi. Bu görüşmede Adana Demirspor kulübünün de oyuncunun ayrılma isteğine olumlu baktığı öğrenildi. Trabzonspor'un 27 yaşındaki Trabzon doğumlu oyuncuyu takasla veya direkt bonservisle alma düşüncesinin olduğu öğrenildi. Samet Akaydın bu sezon oynadığı 18 maçta bir gollük katkıda bulundu. Bordo-Mavililer'in stoper adayları arasında Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan, Spartak Moskovalı Samuel Gigot ve Tigres'te oynayan Carlos Salcedo da yer alıyor.



Yunus Emre SEL

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