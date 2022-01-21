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    • 21.01.2022 20:49
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    • 21.01.2022 20:56
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    Son dakika: Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Enis Destan için Altınordu ile anlaşma sağlandı

    Son dakika haberi... Süper Lig'in lider takımı Trabzonspor, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Bordo mavililer, Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan'ın transferini de bitirmek üzere. Fırtına, Altınordu ile anlaştı. Genç oyuncu da Trabzon'a davet edildi. Peki Trabzonspor'un transfer ettiği Enis Destan kimdir? İşte detaylar...

    Trabzonspor bir transferi daha bitirdi!

    Son dakika haberi... Süper Lig'in lider takımı Trabzonspor, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

    Bordo mavililer, Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan'ın transferini de bitirmek üzere. Fırtına, Altınordu ile anlaştı. Genç oyuncu da Trabzon'a davet edildi.

    Enis Destan yarın akşam 21:00'da Trabzon'da olacak.

        ENİS DESTAN KİMDİR?
        2019/2020'de A takım formasını 1 kez giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu, 2020/2021'de ise takımın gol yükünü çekti. Çıktığı 30 resmi maçta 14 gol atmayı başaran Enis, 3 de asist yaptı.

        Enis Destan'ın piyasa değeri 1 milyon 900 bin Euro. Ümit Milli Takım 'da da görev alan genç golcü, Altınordu'da ilk yarının son haftalarında kadro dışı kaldıktan sonra affedilerek takıma dönmüştü.

        1.85 boyundaki santrafor, U21 Milli Takımı'nda çıktığı 21 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.
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