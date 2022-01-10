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    • Spor
    • 10.01.2022 15:19
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    • 10.01.2022 15:31
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    TAKVİM ÖZEL / Fatih Terim ile Burak Elmas arasında ipleri kopartan diyalog

    Son dakika... Galatasaray’da 4. Fatih Terim döneminin sona ermesinin yankıları sürüyor. Nef Stadı’nda Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Terim arasında yapılan ve ayrılık kararının alındığı zirveyle ilgili ayrıntılara takvim.com.tr ulaştı.

    Tunç Özgen
    takvim.com.tr
    TAKVİM ÖZEL/ Terim ile Elmas arasındaki o konuşma!

    Toplantıda Başkan Burak Elmas takımın aldığı üst üste kötü sonuçlar nedeniyle bugünkü toplantıda tecrübeli hocaya flaş bir teklifte bulundu.



    Elmas, Terim'e, "Hocam gel Sportif A.Ş.'nin başına geç. Futbolu tamamen sana emanet edelim. Beraber belirleyeceğimiz bir teknik heyet Florya'da göreve başlasın. 3 yıllık bir plan yapalım. Altyapı dahil yeniden yapılandıralım. Bu gençlik projemizi geliştirelim" ifadesini kullandı.



    Ancak Elmas'ın hiç beklenmedik bir tepkiyle karşılaştığı ortaya çıktı. Terim'in, "Şaka mı bu. Ben kariyerimi ortaya koydum. Bana nasıl böyle bir teklifle gelirsin. Asla kabul edemem. Bırakıyorum" diyerek tepki gösterdiği ve istifasını verdiği öğrenildi. Fatih Terim'in vedasıyla ilgili önümüzdeki saatlerde açıklama yapılacak.

        KRİZİ İLK KEZ TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
        Terim ile Başkan Burak Elmas arasında yaşanan krizi ilk kez geçtiğimiz günlerde Takvim.com.tr duyurmuştu.

        4. FATİH TERİM DÖNEMİ RESMEN SONA ERMİŞ OLDU
        Ve Başkan Burak Elmas bugün Terim'le Nef Stadı'nda bir araya geldi ve şok eden ayrılık kararı alındı. Fatih Terim istifa etti. Böylece 4. Fatih Terim dönemi resmen sona ermiş oldu.
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        KAD-SİS
        Haberler Spor TAKVİM ÖZEL / Fatih Terim ile Burak Elmas arasında ipleri kopartan diyalog
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