TAKVİM ÖZEL / Fatih Terim ile Burak Elmas arasında ipleri kopartan diyalog

Toplantıda Başkan Burak Elmas takımın aldığı üst üste kötü sonuçlar nedeniyle bugünkü toplantıda tecrübeli hocaya flaş bir teklifte bulundu.
Elmas, Terim'e, "Hocam gel Sportif A.Ş.'nin başına geç. Futbolu tamamen sana emanet edelim. Beraber belirleyeceğimiz bir teknik heyet Florya'da göreve başlasın. 3 yıllık bir plan yapalım. Altyapı dahil yeniden yapılandıralım. Bu gençlik projemizi geliştirelim" ifadesini kullandı.
Ancak Elmas'ın hiç beklenmedik bir tepkiyle karşılaştığı ortaya çıktı. Terim'in, "Şaka mı bu. Ben kariyerimi ortaya koydum. Bana nasıl böyle bir teklifle gelirsin. Asla kabul edemem. Bırakıyorum" diyerek tepki gösterdiği ve istifasını verdiği öğrenildi. Fatih Terim'in vedasıyla ilgili önümüzdeki saatlerde açıklama yapılacak.