TAKVİM ÖZEL / Fatih Terim ile Burak Elmas arasında ipleri kopartan diyalog





Ancak Elmas'ın hiç beklenmedik bir tepkiyle karşılaştığı ortaya çıktı. Terim'in, "Şaka mı bu. Ben kariyerimi ortaya koydum. Bana nasıl böyle bir teklifle gelirsin. Asla kabul edemem. Bırakıyorum" diyerek tepki gösterdiği ve istifasını verdiği öğrenildi. Fatih Terim'in vedasıyla ilgili önümüzdeki saatlerde açıklama yapılacak.