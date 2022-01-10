Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.01.2022 15:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.01.2022 15:30
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Galatasaray'dan ayrılık açıklaması! Fatih Terim'e bu sözlerle veda edildi

    Son dakika haberi... Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı kulüpten Başkan Burak Elmas'ın imzasıyla resmi açıklama geldi.

    G.Saray’dan ayrılık açıklaması! Terim’e bu sözlerle veda edildi

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılılardan bu ayrılığın ardından resmi açıklama geldi.

    İŞTE O AÇIKLAMA
    "Seçim döneminin hemen ardından, henüz mazbatamızı almadan yaptığım çağrıyla, sözleşmesinin içeriğini dahi sorgulamadan Galatasaraylılık duruşuyla göreve koşan; kulübümüzün geleceği için yönetim olarak inandığımız futbol stratejisinin başarısı adına taşın altına bizimle birlikte elini koyan 7446 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sevgili Fatih Terim Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi hali hazırda yürütmekte olduğu Teknik Direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir.

    Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve kulübümüze sayısız büyük başarılar yaşatan; bu sezon da Avrupa'da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim'in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz.

    Fatih Hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz.

    Burak Elmas

    Galatasaray Spor Kulübü Başkanı"

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    KAD-SİS
    Haberler Spor SON DAKİKA! Galatasaray'dan ayrılık açıklaması! Fatih Terim'e bu sözlerle veda edildi
        SON DAKİKA