Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi resmen sona erdi. 20 hafta sonunda liderin tam 22 puan gerisinde kalan tecrübeli hocanın ayrılışı sonrasında Süper Lig'de bir ilk yaşandı.
3 BÜYÜKLER TARİH GEÇTİ
Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı anda teknik direktörsüz kaldı.
İLK BIRAKAN İSİM SERGEN YALÇIN OLMUŞTU
Bilindiği gibi 3 büyük takımda görevini bırakan ilk isim Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın oldu.
GÖREVE GEÇİCİ OLARAK KARAVELİ GELDİ
Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Sergen hocanın ardından göreve Önder Karaveli getirildi.