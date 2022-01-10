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    • 10.01.2022 15:03
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    • 10.01.2022 15:27
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    Galatasaray'da Fatih Terim'in istifası sonrası Süper Lig'de bir ilk! Üç büyükler tarihe geçti

    Süper Lig'e şampiyonluk hedefinden uzaklaşan ve ikinci yarının ilk haftasında GZT Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. 20 hafta sonunda liderin tam 22 puan gerisinde kalan tecrübeli hocanın ayrılışı sonrasında Süper Lig’de bir ilk yaşandı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Süper Lig tarihinde bir ilk!

    Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi resmen sona erdi. 20 hafta sonunda liderin tam 22 puan gerisinde kalan tecrübeli hocanın ayrılışı sonrasında Süper Lig'de bir ilk yaşandı.

    3 BÜYÜKLER TARİH GEÇTİ
    Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı anda teknik direktörsüz kaldı.

    İLK BIRAKAN İSİM SERGEN YALÇIN OLMUŞTU
    Bilindiği gibi 3 büyük takımda görevini bırakan ilk isim Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın oldu.

    GÖREVE GEÇİCİ OLARAK KARAVELİ GELDİ
    Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Sergen hocanın ardından göreve Önder Karaveli getirildi.


        PEREIRA'NIN GÖREVİNE SON VERİLDİ
        Şampiyonluk yarışında geride kalan bir başka büyük Fenerbahçe'de ise Vitor Pereira'nın Beşiktaş maçı sonrası görevine son verildi. Portekizli hoca sonrasında bir türlü yeni hocasını açıklayamayan Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör koltuğunda Zeki Göle oturuyor.



        Süper Lig'de 20. hafta oynanırken 16. hoca görevinden ayrılmış oldu. 12 Süper Lig takımı sezona başladığı hocalarla devam etmiyor.

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        Haberler Spor Galatasaray'da Fatih Terim'in istifası sonrası Süper Lig'de bir ilk! Üç büyükler tarihe geçti
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