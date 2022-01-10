

PEREIRA'NIN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Şampiyonluk yarışında geride kalan bir başka büyük Fenerbahçe'de ise Vitor Pereira'nın Beşiktaş maçı sonrası görevine son verildi. Portekizli hoca sonrasında bir türlü yeni hocasını açıklayamayan Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör koltuğunda Zeki Göle oturuyor.