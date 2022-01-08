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    • Spor
    • 08.01.2022 22:14
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    • 08.01.2022 22:20
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    Galatasaray'da sadece taraftar değil camiada büyük tepkili! İsyan bayrağını açtılar: Geldiğimiz nokta artık endişe vermektedir

    Galatasaray sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olarak lider Trabzonspor'un 22 puan gerisnde kaldı. Kötü gidişat sadece taraftarı değil camiayı da isyan ettirdi. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk’ün sosyal medya üzerinden yolladığı mesajlar dikkat çekti. Hamamcıoğlu, “Galatasaray’ın başarısı sadece maç kazanmaya endeksli olmamakla beraber, geldiğimiz nokta artık endişe vermektedir" dedi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Camiadan büyük tepki… İsyan bayrağını açtılar

    Galatasaray'ın Giresunspor karşısında aldığı yenilgi ve zirveden 22 puan geriye düşmesi sadece taraftarları isyan ettirmedi.

    Sarı-Kırmızılı camianın ağır topları da 1-0'lık mağlubiyetin ardından sert ifadeler kullandı.



    Özellikle Başkan Burak Elmas'la birlikte yarışa giren iki isim Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün sosyal medya üzerinden yolladığı mesajlar dikkatleri çekti.



    "GELDİĞİMİZ NOKTA ARTIK ENDİŞE VERMEKTEDİR"
    Eşref Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın başarısı sadece maç kazanmaya endeksli olmamakla beraber, geldiğimiz nokta artık endişe vermektedir. Güven erozyonunun yaşandığı yerde başarısızlığın gerekçesi "sabır" ve "proje" olmamalıdır" ifadesini kullandı.



        "BİZ FENERBAHÇE DEĞİLİZ 7-8 YIL BEKLEYEMEYİZ"
        Metin Öztürk ise, "Nereye gideceğini bilmeyen kaptana hiçbir rüzgar yardım edemez. Yanlışında diretiyorsan eğrilirsin. Biz Fenerbahçe değiliz. Şampiyonluk için 7-8 yıl bekleyemeyiz" yorumunda bulundu.



        ELMAS HEDEF TAHTASINDA
        Henüz başkanlık koltuğuna oturmasının üzerinden 6 ay geçen Burak Elmas takımın Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda aldığı kötü sonuçların ardından bir anda kendisini hedef tahtasında bulmuş durumda.
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        Galatasaray kötü gidişi durduramıyor!
        Haberler Spor Galatasaray'da sadece taraftar değil camiada büyük tepkili! İsyan bayrağını açtılar: Geldiğimiz nokta artık endişe vermektedir
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