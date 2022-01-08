Galatasaray'da sadece taraftar değil camiada büyük tepkili! İsyan bayrağını açtılar: Geldiğimiz nokta artık endişe vermektedir

Galatasaray'ın Giresunspor karşısında aldığı yenilgi ve zirveden 22 puan geriye düşmesi sadece taraftarları isyan ettirmedi.
Sarı-Kırmızılı camianın ağır topları da 1-0'lık mağlubiyetin ardından sert ifadeler kullandı.
Özellikle Başkan Burak Elmas'la birlikte yarışa giren iki isim Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün sosyal medya üzerinden yolladığı mesajlar dikkatleri çekti.
"GELDİĞİMİZ NOKTA ARTIK ENDİŞE VERMEKTEDİR"
Eşref Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın başarısı sadece maç kazanmaya endeksli olmamakla beraber, geldiğimiz nokta artık endişe vermektedir. Güven erozyonunun yaşandığı yerde başarısızlığın gerekçesi "sabır" ve "proje" olmamalıdır" ifadesini kullandı.