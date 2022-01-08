Galatasaray'da sadece taraftar değil camiada büyük tepkili! İsyan bayrağını açtılar: Geldiğimiz nokta artık endişe vermektedir





"BİZ FENERBAHÇE DEĞİLİZ 7-8 YIL BEKLEYEMEYİZ"

Metin Öztürk ise, "Nereye gideceğini bilmeyen kaptana hiçbir rüzgar yardım edemez. Yanlışında diretiyorsan eğrilirsin. Biz Fenerbahçe değiliz. Şampiyonluk için 7-8 yıl bekleyemeyiz" yorumunda bulundu.