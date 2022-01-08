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    • Spor
    • 08.01.2022 22:28
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    • 08.01.2022 22:42
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    Aslantepe düştü! Galatasaray'dan son 5 sezonun en kötü performansı

    Giresunspor’a 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon evindeki 3. yenilgisini yaşadı. Sarı-Kırmızılılar, iç sahada son 5 sezonun en kötü performansına imza attı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Aslantepe düştü! Son 5 sezonun en kötüsü…

    Bu sezon Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla taraftarını kahreden Galatasaray, Giresunspor yenilgisiyle lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde kalırken, iç sahadaki performansı ile de hayal kırıklığı yarattı.



    SON 5 SEZONUN EN KÖTÜ PERFORMANSI
    Giresunspor mağlubiyetiyle Sarı-Kırmızılılar, bu sezon Aslantepe'de ligdeki 3. yenilgisini alarak iç sahada son 5 sezonun en kötü performansına imza attı.



    Sarı-Kırmızılılar son olarak 2016-2017 sezonunda 20. haftalar itibarıyla evinde 3 yenilgi alırken, bu sezonki kötü performansı ile bu istatistiği tekrarlamış oldu.
        Galatasaray kötü gidişi durduramıyor!
        Haberler Spor Aslantepe düştü! Galatasaray'dan son 5 sezonun en kötü performansı
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