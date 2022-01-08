Aslantepe düştü! Galatasaray'dan son 5 sezonun en kötü performansı

Bu sezon Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla taraftarını kahreden Galatasaray, Giresunspor yenilgisiyle lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde kalırken, iç sahadaki performansı ile de hayal kırıklığı yarattı.
SON 5 SEZONUN EN KÖTÜ PERFORMANSI
Giresunspor mağlubiyetiyle Sarı-Kırmızılılar, bu sezon Aslantepe'de ligdeki 3. yenilgisini alarak iç sahada son 5 sezonun en kötü performansına imza attı.
Sarı-Kırmızılılar son olarak 2016-2017 sezonunda 20. haftalar itibarıyla evinde 3 yenilgi alırken, bu sezonki kötü performansı ile bu istatistiği tekrarlamış oldu.