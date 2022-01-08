Fatih Terim'in Arda Turan tercihi tepki çekti: Göbekli kurtarıcı

Galatasaray'da hedef tahtasındaki isim olan Fatih Terim, Giresunspor maçında yaptığı oyuncu değişiklikleri ile de büyük tepki topladı.

ARDA TURAN'IN GÖBEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Tecrübeli hocanın ikinci yarıda kurtarıcı olarak 150 güne yakındır futbol oynamayan Arda Turan'ı oyuna sokması eleştiri aldı. Çünkü 33 yaşındaki Arda'nın futbolundan çok, göbeği dikkatleri çekti.