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    • Spor
    • 08.01.2022 22:10
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    • 08.01.2022 22:23
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    Fatih Terim'in Arda Turan tercihi tepki çekti: Göbekli kurtarıcı

    Fatih Terim'in Arda Turan tercihi eleştirildi... Galatasaray’da hedef tahtasındaki isim olan Fatih Terim, Giresunspor maçında yaptığı oyuncu değişiklikleri ile de büyük tepki topladı. Tecrübeli hocanın ikinci yarıda kurtarıcı olarak 150 güne yakındır futbol oynamayan Arda Turan’ı oyuna sokması eleştiri aldı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Göbekli kurtarıcı

    Galatasaray'da hedef tahtasındaki isim olan Fatih Terim, Giresunspor maçında yaptığı oyuncu değişiklikleri ile de büyük tepki topladı.

    ARDA TURAN'IN GÖBEĞİ DİKKAT ÇEKTİ
    Tecrübeli hocanın ikinci yarıda kurtarıcı olarak 150 güne yakındır futbol oynamayan Arda Turan'ı oyuna sokması eleştiri aldı. Çünkü 33 yaşındaki Arda'nın futbolundan çok, göbeği dikkatleri çekti.

    Futboldan uzak kaldığı dönemde kilo aldığı gözlenen tecrübeli futbolcu girdiği 6 ikili mücadeleyi ve 4 hava topunu kaybetti.

    "ARTIK JÜBİLE ZAMANI GELMİŞ"
    Takıma hiçbir katkı yapamayan Arda Turan için taraftarlar, "Arda'dan önce göbeği sahalara döndü. Artık jübile yapma zamanı gelmiş" ifadesini kullandı.
        Galatasaray kötü gidişi durduramıyor!
        Haberler Spor Fatih Terim'in Arda Turan tercihi tepki çekti: Göbekli kurtarıcı
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