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    • Spor
    • 08.01.2022 17:49
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    • 08.01.2022 18:02
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    Galatasaray - Giresunspor | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor'u ağırlıyor. İki takımda da hedef mutlak galibiyet. Galatasaray - Giresunspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Galatasaray - Giresunspor | CANLI ANLATIM

    Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.


    Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 7 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyetle tamamladı. Yaptığı 19 karşılaşmada 27 puan toplayarak 10. sırada yer alan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde bulunuyor.



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    Ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 22 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, 14. sırada yer aldı. İki rakım arasında ligin ilk yarısında Giresun'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 yenmişti.



        GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU!

        Galatasaray: İsmail Çipe, Sacha Boey, Işık Kaan, Nelsson, Ömer Bayram, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Morutan, Halil Dervişoğlu, Babel.

        TERİM, SÜPER LİG'E DÖNÜYOR
        Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasının bitmesinin ardından ilk kez bir Süper Lig maçında takımının başında yer alacak.

        Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin ardından toplamda 6 maç ceza alan Terim, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinde görev yapamadı.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda elendikleri Altaş Denizlispor karşılaşmasında sahalara dönen tecrübeli teknik adam, GZT Giresunspor maçıyla da Süper Lig'de saha kenarında bulunabilecek.
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        Galatasaray - Giresunspor | CANLI ANLATIM
        Haberler Spor Galatasaray - Giresunspor | CANLI ANLATIM
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