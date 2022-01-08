Galatasaray kötü gidişi durduramıyor! Fark iyice açıldı

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Galatasaray'da kötü gidiş durdurulamıyor.

Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, 27 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar, haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkının 22'ye çıkmasına engel olamadı.