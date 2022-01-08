Galatasaray kötü gidişi durduramıyor! Fark iyice açıldı
Son dakika spor haberleri... Süper Toto Süper Lig'in ilk yarısında kötü bir tablo ortaya koyan Galatasaray ikinci yarının ilk maçında da bekleneni veremedi. GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, bu sezonki 7. mağlubiyetini yaşadı. Son 9 lig maçında sadece 1 kez kazanabilen Galatasaray, lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düştü. Galatasaraylı taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'e tepki gösterirken, futbolcular ıslık ve tezahüratlarla protesto etti. İşte detaylar...
08.01.2022 21:53
- Son Güncelleme: 08.01.2022 22:08
Galatasaray Süper Lig'de artık önünü göremiyor. Süper Ligde ikinci yarının ilk maçında Karadeniz temsilci Giresunspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, Shapi Süleymanov'un 11. dakikada kaydettiği golle yenildi. Bu sezon ligde 13. maçında puan kaybı yaşayan Galatasaray'ın mağlubiyet sayısı 7'ye çıktı.
Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Galatasaray'da kötü gidiş durdurulamıyor.
Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, 27 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar, haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkının 22'ye çıkmasına engel olamadı.
TERİM'E VE TAKIMA TEPKİ
Galatasaray taraftarı, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara tepki gösterdi.