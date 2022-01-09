Galatasaray kan kaybediyor! Şoke eden istatistik

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde elde ettiği sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, ligde 20 maçta sadece 7 kez kazanarak 27 puan topladı.
Sarı-Kırmızılılar en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Mağlubiyet yüzdesi ise 2010-11 sezonunu işaret ediyor. Cimbom o sezon 34 maçta 14 galibiyet elde etmiş ve ligi 46 puanla 8. sırada tamamlamıştı.
Aslan, 2010-11 sezonunda yüzde 47 mağlubiyet oranı ile mücadele ederken bu sezon ise yenilgi yüzdesinde 35'i gördü.