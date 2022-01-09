Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.01.2022 11:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2022 11:19
    ABONE OL

    Galatasaray kan kaybediyor! Şoke eden istatistik

    Bu sezon ligde büyük hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, evinde Giresunspor'a da mağlup oldu. 20 maçta sadece 27 puan toplayabilen sarı-kırmızılı ekip adeta 2010-11 sezonuna göz kırptı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’u şoke eden istatistik

    Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde elde ettiği sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, ligde 20 maçta sadece 7 kez kazanarak 27 puan topladı.

    Sarı-Kırmızılılar en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Mağlubiyet yüzdesi ise 2010-11 sezonunu işaret ediyor. Cimbom o sezon 34 maçta 14 galibiyet elde etmiş ve ligi 46 puanla 8. sırada tamamlamıştı.

    Aslan, 2010-11 sezonunda yüzde 47 mağlubiyet oranı ile mücadele ederken bu sezon ise yenilgi yüzdesinde 35'i gördü.

        Galatasaray'ın daha önceki en kötü sezonu ise 1969-70'taydı. O sezon ise yüzde 33'lük mağlubiyet oranı vardı.

        Şampiyonluk parolasıyla girilen sezonda liderin tam 22 puan gerisinde kalan Galatasaray 10. sırada yer alıyor. Aslan'ın düşme hattıyla arasındaki puan farkı ise 9...

        Türkiye Kupası'na veda eden Süper Lig hedefinden de uzaklaşan Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet çıkartabildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Pompalı dehşeti! Herkesin gözü önünde ateş açtı
        Haberler Spor Galatasaray kan kaybediyor! Şoke eden istatistik
            SON DAKİKA