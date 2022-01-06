Türkiye Rodolfo Borrell'i ilk kez takvim.com.tr'den öğrenmişti! Pep Guardiola’dan Elmas'a Domenec Torrent önerisi

Tecrübeli hoca ilk olarak New York City'de 1.5 yıla yakın çalıştı. Torrent son olarak da Flamengo'da görev yaptı. İspanyol teknik adam Brezilya kulübünün başında da 6 ay kaldı.

Başkan Burak Elmas'ın Giresunspor maçının ardından Fatih Terim'le birkez daha görüşeceği ve Domenec Torrent konusunda kararın verileceği öğrenildi.