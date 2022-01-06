Türkiye Rodolfo Borrell'i ilk kez takvim.com.tr'den öğrenmişti! Pep Guardiola’dan Elmas'a Domenec Torrent önerisi

Türkiye, Galatasaray'ın Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Rodolfo Borrell ile görüştüğünü ilk kez takvim.com.tr'den öğrendi.
Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in ekibine mutlaka yabancı bir hoca getirme konusunda ısrarını sürdürürken, yaşanan çok flaş gelişmeyi yine takvim.com.tr açıklıyor.
Sarı-Kırmızılılar'da yönetici Işıtan Gün, Başkan Burak Elmas'ın bilgisi dahilinde Borrell ile tam 3 kez görüşerek anlaşma sağladı.
İspanyol hoca önce yardımcı antrenör, ilerleyen süreçte ise teknik direktör olarak görev yapması konusunda ikna edildi.