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    • 06.01.2022 18:44
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    • 06.01.2022 18:57
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    Türkiye Rodolfo Borrell'i ilk kez takvim.com.tr'den öğrenmişti! Pep Guardiola’dan Elmas'a Domenec Torrent önerisi

    Türkiye, Galatasaray’ın Manchester City’de Pep Guardiola’nın yardımcılığını yapan Rodolfo Borrell ile görüştüğünü ilk kez takvim.com.tr’den öğrendi. Sarı-Kırmızılılar’da yönetici Işıtan Gün, Başkan Burak Elmas’ın bilgisi dahilinde Borrell ile tam 3 kez görüşerek anlaşma sağladı. Fatih Terim ile yapılacak son görüşme sonrasında harekete geçilecek.

    Tunç Özgen
    takvim.com.tr
    Takvim özel | Guardiola’dan Elmas’a Torrent önerisi

    Türkiye, Galatasaray'ın Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Rodolfo Borrell ile görüştüğünü ilk kez takvim.com.tr'den öğrendi.

    Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in ekibine mutlaka yabancı bir hoca getirme konusunda ısrarını sürdürürken, yaşanan çok flaş gelişmeyi yine takvim.com.tr açıklıyor.

    Sarı-Kırmızılılar'da yönetici Işıtan Gün, Başkan Burak Elmas'ın bilgisi dahilinde Borrell ile tam 3 kez görüşerek anlaşma sağladı.

    İspanyol hoca önce yardımcı antrenör, ilerleyen süreçte ise teknik direktör olarak görev yapması konusunda ikna edildi.

        Ancak bu operasyonun son dakikada Guardiola engeli ile karşılaştığı öğrenildi. İspanyol teknik adamın, sağ kolu olan Borrell'le görüşerek Manchester City'de kalmasını istediği ve İspanyol antrenörün fikrini değiştirdiği öğrenildi.

        Bu gelişme sonrası Başkan Burak Elmas'ın Guardiola'yı arayarak bire bir görüşme yaptığı belirlendi. Guardiola'nın bu görüşmede Borrell'i bırakmak istemediğini söylediği ancak eski yardımcısı Domenec Torrent'i başkan Elmas'a önerdiği ifade edildi.

        Gerekli araştırmaları yapan Galatasaray yönetiminin 10 yıl boyunca Guardiola ile çalışan Torrent ile masaya oturmaya karar verdiği öğrenildi.

        Yapılan görüşme sonrası, şu anda boşta olan 59 yaşındaki İspanyol hoca Fatih Terim'in ekibine dahil olmayı kabul etti.

            Barcelona, Bayern Münih ve son olarak Manchester City'de Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent, 2018 yılında kariyerine teknik adam olarak devam etmeye karar verdi.

            Tecrübeli hoca ilk olarak New York City'de 1.5 yıla yakın çalıştı. Torrent son olarak da Flamengo'da görev yaptı. İspanyol teknik adam Brezilya kulübünün başında da 6 ay kaldı.

            Başkan Burak Elmas'ın Giresunspor maçının ardından Fatih Terim'le birkez daha görüşeceği ve Domenec Torrent konusunda kararın verileceği öğrenildi.

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