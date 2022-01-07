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    • Spor
    • 07.01.2022 22:19
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    • 07.01.2022 22:24
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    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'ın 'Çaykur Rizespor maçı ertelensin' talebine ret

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi talebini reddetti. Öte yandan Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 5 futbolcunun test sonucu pozitif çıkmıştı.

    TFF’den Beşiktaş’ın erteleme talebine ret

    Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Çaykur Rizespor maçının ertelenmesini talep eden Beşiktaş'a, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kötü haber geldi.

    Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi erteleme talebinde bulunan siyah beyazlı kulübün bu isteği reddedildi.



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    Son olarak Önder Karaveli ve 5 futbolcusunun koronavirüse yakalandığı Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa finalinde de pek çok oyuncusunu COVID-19 nedeniyle kadroya dahil edilmemişti.

    Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasındaki mücadele, TFF'nin verdiği karar neticesinde 9 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
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    Haberler Spor Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'ın 'Çaykur Rizespor maçı ertelensin' talebine ret
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