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    • Spor
    • 07.01.2022 19:52
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    • 07.01.2022 20:13
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    Beşiktaş'ta büyük şok! İki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

    Beşiktaş'ta koronavirüs depremi yaşanıyor... Teknik Direktör Önder Karaveli ile birlikte çok sayıda futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş'a, iki futbolcusundan daha kötü haber geldi.

    Beşiktaş’ta iki futbolcunun testi pozitif!

    Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.



    Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

    "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

    Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.



    DİĞER POZİTİF VAKALAR
    Beşiktaş'ta daha önce Önder Karaveli, Ghezzal, Serdar, Necip, Oğuzhan, Salih, Can ve Güven'in Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı, Mehmet Topal ise semptom göstermişti.

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