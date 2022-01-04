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    • Spor
    • 04.01.2022 21:27
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    • 04.01.2022 21:44
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    Fenerbahçelilerin sabrı kalmadı! Kongre için Ali Koç’a tarih verdiler: Ya genel kurula git ya da biz…

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de göreve geldiği günden itibaren başarısız bir tablo çizen Ali Koç Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı. Son dönemde taraftarların iç sahadaki maçlarda istifaya çağırdığı Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç’a Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz flaş bir çağrıda bulundu. "Sizden beklenti; yaşattığınız hüsranı daha da arttırmadan, saygınlığınızı koruyarak olağanüstü genel kurul kararı almanızdır. Aksi takdirde; dip dalgası olarak geldiğiniz bu makamdan tsunami dalgasıyla gideceksiniz." ifadelerini kullanan Yılmaz, Ali Koç'a tarih vererek kongre çağrısında bulundu.

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Özel haber
    TAKVİM ÖZEL | Kongre için Ali Koç’a tarih verdiler!

    Fenerbahçe'de 3.5 yıllık görev süresi boyunca sportif başarıyı bir türlü yakalayamayan ve son dönemde taraftarların iç sahadaki maçlarda istifaya çağırdığı Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz flaş bir çağrıda bulundu.

    Fenerbahçe'de Ali Koç dönemindeki hem saha dışındaki sorunlar hem de saha içindeki kronikleşen başarısızlığa taraftarların ardından Fenerbahçe dernekleri de kazan kaldırdı.

    ALİ KOÇ'A ÜLTİMATOM
    Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz, yayınladığı açıklama ile başkan Ali Koç'a kongre çağrısı yaptı. Yılmaz, Koç'a ayrıca "15 Ocak'a kadar kongre kararı almazsan biz olağanüstü kongre için imza toplamaya başlarız" diyerek bir ültimatom verdi.

    İşte Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz'ın Ali Koç'a yönelik yaptığı açıklama:

    Büyük Fenerbahçe camiasının içinde bulunduğu kötü gidişatına dur demek için Fenerbahçeliyim diyen herkesin taşın altına elini koyma zamanı gelmiştir. Çünkü Sn. Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'nin yarınları umut vermiyor. Büyük bir teveccühle göreve gelen Sn. Ali Koç yönetiminin bu işi yapamadığı ve yapamayacağı, aksine görevde kalması halinde camiamıza maddi ve manevi büyük zararlar vereceği gün gibi ortadadır.

    Sn. Ali Koç'un verdiği zararların sadece birkaç tanesini sıralarsak; Vaatlerinizin hiçbirini yerine getiremediniz.

    2018'den bu yana, sportif, mali ve sosyolojik olarak Fenerbahçe geriye gitmiş, sıradan bir kulüp haline gelmiştir.

    "KULÜBE TARİHİN EN KÖTÜ ZAMANLARINI YAŞATTINIZ"
    Hep eleştirdiğiniz, sportif başarısızlık konusunda kulübe tarihin en kötü zamanlarını yaşattınız. Futbol takımı küme düşme hattına kadar geriledi, Eurolig şampiyonu basketbol takımı sıradan bir takım haline geldi, Obradovic gibi bir basketbol efsanesini kaçırdınız, diğer branşlarda uzun bir süredir başarılara ambargo koymuş bir kulübü sıradan bir hale getirdiniz.

    Başkan olduğunuz 3,5 yılın tam 1 yılında futbol takımımız teknik direktörsüz kaldı. Son dakika yaşlı transferlerle zaman kaybedildi.



    Fenerbahçe'nin büyüklüğü sizin gelişinizle birlikte maalesef aksi yönde bir seyir gösterdi.

        Sürekli hatayı başka yerlerde aradınız. Kendiniz hariç herkesi suçladınız. Hep hatayı "Dış güçler" de aradınız. Fenerbahçe tarihinde görülmemiş bir teveccühle seçildiniz, fakat Fenerbahçe tarihinde hiç görülmediği kadar kötü gidiyor, küçülüyor, yok oluyor!

        Elinizde çok büyük bir fırsat varken, diğer kulüplerle anlamsız bir şekilde iyi geçinme gayreti içerisine girerken camia içinde verdiğiniz ayrıştırıcı mesajlarla Fenerbahçe'yi 1000 parçaya böldünüz. Bugün, "Tribün dizaynı yapmayacağız" dediğiniz noktanın çok uzağındasınız, tribünleri dizayn ediyorsunuz ve biz bunların hepsini biliyoruz.

        Fenerbahçe'deki başarı mutluluktur. Başarı yoksa mutluluk da yoktur. Dolayısıyla Fenerbahçeliler geldiğinizden beri mutsuz.



        Sonuç olarak 2018 ve 2021 seçim vaatleri yerine gelmediği gibi geleceğine dair de hiçbir inancımız kalmamıştır.

        Fenerbahçe'nin gelecekte daha iyi noktalara gelmesi bu yönetim tarzıyla ile mümkün değildir. Yapılması gereken tek şey hemen olağan üstü kongre kararı almaktır.

        Derneğimizi olağanüstü kongre kararı isteğine iten birçok başarısızlık ve olaylar yaşanmıştır. Bunların ne olduğu bütün camiamızca ve kamuoyunca bilinmektedir.



        Örnek verecek olursak;
        -Kadıköy'deki derbi üstünlüklerinin kaybedilmesi, rakiplerimize karşı kurmuş olduğumuz psikolojik üstünlüğün yok olması,

        -Neredeyse her sezon şampiyonluk yarışından erken kopmamız, geç kalan transferler, yanlış hoca seçimleri ve her sene hoca değişimi,

        -Amatör sporlardaki alıştığımız hedeflerden uzaklaşmamız

        Şimdi sormamız gereken soruları bugün sormazsak geç kaldığımız her gün bizim de bu vebale ortak olmamız anlamına gelir. Ben ve arkadaşlarım; söz konusu Fenerbahçe olduğu için bir yere kadar sessiz kaldık. Sessizliğimizin demokratik tepkiye dönüşme günü bugündür. Bu tepkinin karşılığı seçimli olağanüstü genel kurul kararı alınmasıdır.

        Yağmur, çamur, kar, fırtına demeden maçlara gelen gerçek Fenerbahçe taraftarı ve maddi manevi desteğini esirgemeyen milyonlarca taraftarımız bu başarısızlığı hak etmiyor.

        Sn. Ali Koç; fark yaratamadınız, Fenerbahçe'nin alıştığı başarıları yaşatamadınız, en önemlisi taraftarların sokakta başı dik yürüyebilecekleri bir durumu sağlayamadınız, senkron tutturamadınız.



        Eğer siz bu tespitlerimizi hayata geçirebilseydiniz Fenerbahçe bu durumda olmazdı ve gerçekten sezon başında dediğiniz gibi bu sezonun rengi sarı-lacivert olurdu, biz de bu toplantıyı yapmazdık. Maalesef vaat ettiğiniz hiçbir şeyi gerçekleştiremediniz.

            Bugün içinde bulunduğumuz durum çözüm üretmekten çok; karar alınmasını gerektiren bir durumdur. Bütün diyalog kapılarını kapatan, Fenerbahçe'nin değerlerini tartışılan hale getiren, Fenerbahçe'nin ürettiklerini bir çırpıda harcayan, Üniversite'yi devreden, vaat ettiği sportif istikrarı oluşturamayan ve en önemlisi Fenerbahçe'nin gücünü tartışılır hale getiren bu yönetim anlayışının sona ermesi gerektiği açıktır.

            Fenerbahçeliyim diyen herkesin bizce bu tablo karşısında sesini yükseltmesi gerekmektedir.

            15 OCAK'A KADAR KONGRE KARARI ALIN YOKSA İMZA TOPLARIZ
            Sizden beklenti; yaşattığınız hüsranı daha da arttırmadan, saygınlığınızı koruyarak olağanüstü genel kurul kararı almanızdır. Aksi takdirde; dip dalgası olarak geldiğiniz bu makamdan tsunami dalgasıyla gideceksiniz. 15 Ocak'a kadar kongre kararı almanızı umutla bekliyoruz. Bizi imza toplamaya mecbur etmeyin.


            3,5 sene, başarının dizayn edilmesi için gerekli organizasyonun kurulabilmesi adına yeterli bir süredir. Ancak üzülerek görüyoruz ki sizlerin 3 Haziran 2018'den sonraya dair herhangi bir planı yokmuş.

            Ali Bey, çocuklar artık maalesef Fenerbahçeli olmuyor, okula başları önde gidiyor. Fenerbahçe tarihinde görev yapmış her başkan onurludur, sahip çıkılır. Sizlerin de ileride saygıyla anılabilmesi adına, derhal olağanüstü genel kurul kararı alınmalıdır ki, hiç olmazsa bundan sonra gelecek olan Başkan'a gerekli zaman avantajı, artık ne kadar olabiliyorsa, sağlanmalıdır. Aksi takdirde, maalesef kulübün çöküşü hızla devam edecektir.
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            Haberler Spor Fenerbahçelilerin sabrı kalmadı! Kongre için Ali Koç’a tarih verdiler: Ya genel kurula git ya da biz…
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