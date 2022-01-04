Fenerbahçelilerin sabrı kalmadı! Kongre için Ali Koç’a tarih verdiler: Ya genel kurula git ya da biz…

Fenerbahçe'de 3.5 yıllık görev süresi boyunca sportif başarıyı bir türlü yakalayamayan ve son dönemde taraftarların iç sahadaki maçlarda istifaya çağırdığı Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz flaş bir çağrıda bulundu.
Fenerbahçe'de Ali Koç dönemindeki hem saha dışındaki sorunlar hem de saha içindeki kronikleşen başarısızlığa taraftarların ardından Fenerbahçe dernekleri de kazan kaldırdı.
ALİ KOÇ'A ÜLTİMATOM
Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz, yayınladığı açıklama ile başkan Ali Koç'a kongre çağrısı yaptı. Yılmaz, Koç'a ayrıca "15 Ocak'a kadar kongre kararı almazsan biz olağanüstü kongre için imza toplamaya başlarız" diyerek bir ültimatom verdi.
İşte Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz'ın Ali Koç'a yönelik yaptığı açıklama:
Büyük Fenerbahçe camiasının içinde bulunduğu kötü gidişatına dur demek için Fenerbahçeliyim diyen herkesin taşın altına elini koyma zamanı gelmiştir. Çünkü Sn. Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'nin yarınları umut vermiyor. Büyük bir teveccühle göreve gelen Sn. Ali Koç yönetiminin bu işi yapamadığı ve yapamayacağı, aksine görevde kalması halinde camiamıza maddi ve manevi büyük zararlar vereceği gün gibi ortadadır.
Sn. Ali Koç'un verdiği zararların sadece birkaç tanesini sıralarsak; Vaatlerinizin hiçbirini yerine getiremediniz.
2018'den bu yana, sportif, mali ve sosyolojik olarak Fenerbahçe geriye gitmiş, sıradan bir kulüp haline gelmiştir.
"KULÜBE TARİHİN EN KÖTÜ ZAMANLARINI YAŞATTINIZ"
Hep eleştirdiğiniz, sportif başarısızlık konusunda kulübe tarihin en kötü zamanlarını yaşattınız. Futbol takımı küme düşme hattına kadar geriledi, Eurolig şampiyonu basketbol takımı sıradan bir takım haline geldi, Obradovic gibi bir basketbol efsanesini kaçırdınız, diğer branşlarda uzun bir süredir başarılara ambargo koymuş bir kulübü sıradan bir hale getirdiniz.
Başkan olduğunuz 3,5 yılın tam 1 yılında futbol takımımız teknik direktörsüz kaldı. Son dakika yaşlı transferlerle zaman kaybedildi.
Fenerbahçe'nin büyüklüğü sizin gelişinizle birlikte maalesef aksi yönde bir seyir gösterdi.