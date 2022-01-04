Fenerbahçelilerin sabrı kalmadı! Kongre için Ali Koç’a tarih verdiler: Ya genel kurula git ya da biz…

Sn. Ali Koç'un verdiği zararların sadece birkaç tanesini sıralarsak; Vaatlerinizin hiçbirini yerine getiremediniz.



2018'den bu yana, sportif, mali ve sosyolojik olarak Fenerbahçe geriye gitmiş, sıradan bir kulüp haline gelmiştir.

"KULÜBE TARİHİN EN KÖTÜ ZAMANLARINI YAŞATTINIZ"

Hep eleştirdiğiniz, sportif başarısızlık konusunda kulübe tarihin en kötü zamanlarını yaşattınız. Futbol takımı küme düşme hattına kadar geriledi, Eurolig şampiyonu basketbol takımı sıradan bir takım haline geldi, Obradovic gibi bir basketbol efsanesini kaçırdınız, diğer branşlarda uzun bir süredir başarılara ambargo koymuş bir kulübü sıradan bir hale getirdiniz.

Başkan olduğunuz 3,5 yılın tam 1 yılında futbol takımımız teknik direktörsüz kaldı. Son dakika yaşlı transferlerle zaman kaybedildi.





Fenerbahçe'nin büyüklüğü sizin gelişinizle birlikte maalesef aksi yönde bir seyir gösterdi.